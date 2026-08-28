El tipo de alojamiento que gana adeptos entre quienes buscan ahorrar sin renunciar a una buena ubicación

Su premisa es fácil de entender: durante los días que uno pasa fuera, otra familia se aloja en tu vivienda

El error al buscar hoteles que puede hacer pagar mucho más por la misma habitación

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Durante décadas, los futuros turistas estaban limitados a una serie de opciones de alojamiento muy concretas. Que si hotel de cadena en zona céntrica, lo que resulta caro, previsible y con recepción veinticuatro horas, que si un apartamento vacacional en un distrito residencial, lo que resulta más económico, pero peor localizado, u optar por una pensión en callejón secundario, de esas baratas, incómodas y con ducha compartida. La ecuación entre precio y ubicación, en el ochenta por ciento del mercado, obligaba a sacrificar una de las dos variables.

Un modelo mucho más antiguo de lo que la conversación digital sugiere ha resucitado con fuerza en el ejercicio 2026 para descomponer esa disyuntiva y ofrecer una tercera vía tan sencilla como radical: el intercambio de casas. Su premisa es fácil de entender: durante los días que uno pasa fuera, otra familia se aloja en tu vivienda. A la vez, durante ese mismo periodo, tú te alojas en la de esa familia, en el barrio que habrías elegido de haber pagado por él a precio de mercado. Alojamiento sin facturas, ubicación privilegiada y una experiencia sensiblemente más íntima que la del hotel convencional.

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Un fenómeno al alza

Según el informe anual de HomeExchange, los intercambios de casas han crecido un 41% en 2025, con estancias promedio de entre diez y veintiún días. En redes sociales, los hashtags #houseswap y #homeexchange superan ya los 150 millones de visualizaciones en TikTok, con una comunidad especialmente activa entre familias con hijos escolarizados, parejas silver, teletrabajadores y jubilados con vivienda en propiedad.

Además, los que usan esta forma de alojarse se comportan diferente. Cerca del 70 por ciento de los usuarios afirma viajar más veces al año gracias al intercambio, y el 90 por ciento considera la experiencia más significativa que alojarse en un hotel.

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En términos económicos no hay medias tintas. El gasto medio de un turista español es de 123 euros por noche en alojamientos hoteleros o apartamentos. El intercambio de casa resulta mucho más barato, con una simple suscripción (150 euros anuales), que permite realizar intercambios ilimitados sin desembolso adicional por noche. La cifra estimada de ahorro medio anual que se atribuye a esta forma de viajar se sitúa en torno a los 1.000 euros. Para un usuario que realiza cuatro escapadas anuales, no hay discusión.

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El modelo funciona mediante dos mecánicas complementarias: el intercambio recíproco, con dos familias que intercambian sus casas de forma simultánea o pactada, y el sistema de GuestPoints, que permite alojarse en la casa de otra familia sin obligación de reciprocidad temporal directa, canjeando puntos ganados por hospedar a terceros. Esta flexibilidad es precisamente la que ha permitido que esta forma de viajar crezca en los últimos tiempos.

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Por qué gana adeptos ahora

Tres factores confluyen en la aceleración del fenómeno:

I nflación turística : el índice de precios ha subido en torno al 23 por ciento desde 2022, y ese encarecimiento del alojamiento en hoteles urbanos ha empujado al viajero medio a explorar alternativas.

: el índice de precios ha subido en torno al 23 por ciento desde 2022, y ese encarecimiento del alojamiento en hoteles urbanos ha empujado al viajero medio a explorar alternativas. Auge del teletrabajo : la posibilidad de trabajar durante un mes desde París, Berlín o Ámsterdam sin abonar el precio de los hoteles es exactamente la combinación que el modelo permite.

: la posibilidad de trabajar durante un mes desde París, Berlín o Ámsterdam sin abonar el precio de los hoteles es exactamente la combinación que el modelo permite. Búsqueda de autenticidad: la fatiga del turista veterano ante los circuitos estandarizados, las calles saturadas y los desayunos bufé prefabricados ha revalorizado la experiencia de vivir literalmente en el barrio de un vecino real, con acceso al mercado municipal, al café de la esquina y a la panadería de referencia.

A diferencia del apartamento vacacional, que a menudo se ubica en distritos periféricos o en polígonos residenciales inversamente proporcionales al patrimonio arquitectónico central, la vivienda intercambiada suele ser la residencia habitual del anfitrión. Son barrios reales, con vida cotidiana, cafés locales y transporte público, no salas de espera comercializadas para el turismo.

El modelo exige, sin embargo, un umbral doble de confianza y de higiene doméstica. Requiere disponer de una vivienda mínimamente atractiva para el mercado internacional, aceptar que otros vivirán en ella durante la ausencia y confiar en la reciprocidad. Las plataformas serias incorporan sistemas de reseñas cruzadas, verificaciones de identidad, seguros contra daños y equipos de resolución de incidencias operativos veinticuatro horas.

Conviene revisar las coberturas contra desperfectos, formalizar por escrito las normas de la casa y planificar con seis meses de antelación si el destino y las fechas coinciden con temporada alta. La suscripción anual amortiza rápidamente el desembolso inicial. El resto, dice la comunidad, es cuestión de haber abierto la puerta de casa por primera vez.