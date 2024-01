El Consejo de Ministros aprueba el fin del tabaco calentado con sabores

Estos cambios no incluyen a los váper que no contengan nicotina, aunque el Ministerio de Sanidad ha mostrado su voluntad por regular el uso de todos estos dispositivos, incluidos los que no contienen la sustancia adictiva, en linea con la alarma en los ambientes científicos y asociaciones de prevención de adicciones, que han advertido que estos productos son la antesala de los jóvenes al tabaco.