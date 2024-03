Madres con dos hijos consecutivos con síndrome de Down: "Son lo mejor que me ha pasado en la vida"

Según la estadística, el riesgo de tener un hijo con síndrome de Down en las mujeres de 40 años es 16 veces más alto que el de una madre de 25 años. La edad materna (que afecta a la meiosis, la configuración del ADN y las cohesinas) es la principal causa asociada a la aparición de la trisomía 21 en los descendientes. Sin embargo, ni es la única ni es una regla universal, pues en la transferencia de los genes hay cosas que ni el propio Mendel sabría explicar. Hoy en día, cada vez son más visibles las familias en las que uno de los hijos tiene síndrome de Down, pero la escala de las probabilidades se desajusta por completo en los casos en los que no sólo lo tiene uno de los hermanos, sino dos o más, que han nacido por separado y tienen edades diferentes.