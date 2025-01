8 rutinas nocturnas efectivas para dormir profundamente

Una buena noche de sueño puede marcar una gran diferencia en nuestro día a día. No dormir bien o no descansar lo suficiente puede hacer que al día siguiente todo nos cueste mucho más, estamos más cansados, nos resulta más complicado concentrarnos y estamos de peor humor, lo que a la larga puede afectar a nuestras relaciones sociales. Una mala noche no tiene por qué suponer mayor problema, pero cuando estas se suceden y se convierten prácticamente en rutina es necesario tomar medidas, porque las consecuencias pueden ser graves.