"Él sufre una insuficiencia cardíaca congénita y siempre ha tenido miedo de enfermar porque su padre está enfermo del corazón y dos tíos suyos también murieron a causa del mismo problema. Ahora mismo se encuentra conectado a una máquina porque su corazón no funciona y, como este órgano suyo no está trabajando nada, le está afectando a los demás, como los pulmones, etc", ha dicho, lleno de preocupación y con una petición clara que hacerle a la ciudadanía.

"Este es Vicen, nuestro amigo y parte de nuestra familia. Es una persona increíble, trabajadora, humilde y que da todo por los demás, tiene un corazón gigante aunque precisamente este corazón está dejando de funcionar… Necesita urgentemente un corazón nuevo, no priorizamos la vida de nadie antes de la de otra persona, sabemos que para cada uno los suyos son los primeros, pero te pedimos por favor que si conoces a alguien que se encuentre en la lamentable situación de despedir a un ser querido y no es donante, que por favor piense en la vida que puede salvar, en este caso a nuestro querido Vincenzo", escribió Nicolás, consciente de que el orden de los trasplantes en España no puede ser alterado por un particular.