Esta cosmetóloga ha creado un método para repigmentar la piel sin tratamientos invasivos

A Sandra le detectaron Hashimoto con 14 años y vitíligo con 15

Sandra García fue diagnosticada muy joven con dos enfermedades autoinmunes: Hashimoto a los 14 años y vitíligo a los 15, con las cuales convive desde hace 26 años. Durante este tiempo vivió en silencio el dolor físico y emocional que eso le causaba, buscando respuestas. Pero en lugar de rendirse, decidió transformar su historia, logrando inventar un método efectivo y natural para repigmentar su piel sin tratamientos invasivos.

Así, esta cosmetóloga gallega de 41 años creó una técnica para el tratamiento de las manchas que provoca esta enfermedad. "Soy luchadora, investigadora incansable y una eterna aprendiz del cuerpo y la vida. Por ello, me negué a aceptar que el sufrimiento sería mi destino, y esa negación me impulsó a buscar respuestas más allá de lo convencional", cuenta Sandra.

En esta entrevista con Informativos Telecinco, la cosmetóloga relata cómo transformó su sufrimiento en un camino de sanación integral que hoy comparte con cientos de personas a través de su programa online y mediante su perfil de Instagram. Y es que, más allá de recuperar la pigmentación, su método aborda la causa raíz de las enfermedades autoinmunes, ayudando a sus pacientes a reconectar con su cuerpo, su alimentación, sus emociones y su estilo de vida. "El vitíligo no es simplemente un problema dermatológico; las manchas en la piel son un reflejo de desequilibrios internos que alteran la homeostasis del cuerpo", comenta.

Pregunta: ¿Cuándo cambió tu vida?

Respuesta: Mi vida cambió cuando entendí que sanar no es solo suprimir síntomas, como me habían hecho creer, sino reconectar con lo que sentimos, con lo que comemos, con cómo vivimos. Hoy acompaño a personas en procesos similares, guiándolas a habitar su cuerpo con respeto, conciencia y esperanza. Creo profundamente que el cuerpo habla, y mi intuición —ese “sexto sentido” innato— me permite escucharlo en otros y ofrecerles lo que muchas veces yo no tuve: comprensión, dirección y una posibilidad real de transformación.

P.: ¿Cómo fue para ti recibir un diagnóstico como el de Hashimoto a los 14 y vitíligo a los 15 años?

R.: Fue devastador. A los 14 años no tienes las herramientas emocionales ni la madurez para comprender que tu cuerpo comienza a fallarte sin que tú lo hayas elegido. Todo sucede rápido, sin explicaciones claras, y solo te entregan una pastilla y un diagnóstico que parece una sentencia perpetua. Recuerdo con claridad cuando el médico me dijo que debía tomar medicación de por vida para la tiroides, sin alternativas. Nadie me habló de prevención, de causas, ni del poder transformador del estilo de vida. No sabía que si hubiera escuchado mi cuerpo, quizás un año después el vitíligo no habría aparecido.

Con 15 años, mi piel empezó a despigmentarse. Fue un golpe profundo porque, además de físico, era visible. Empezó entonces una larga etapa silenciosa llena de preguntas sin respuesta, dolor interno, incomprensión y una lucha constante por encajar en un cuerpo que dolía y me alejaba de mí misma. Con el tiempo comprendí algo fundamental: el cuerpo nunca se equivoca. Cada síntoma tiene un mensaje. Pero vivimos en una cultura que nos empuja a ignorarlo, a silenciarlo, a seguir funcionando como si nada. En mi caso, ese silencio me condujo por un camino de enfermedad que, con los años, gracias a ese mismo cuerpo que rechacé durante años, se transformó en un camino de profunda transformación.

A los 15 años, me ocultaba. No quería ir al instituto porque mi cara parecía un mapa. Sentía vergüenza y miedo telecinco.es

P.: ¿Qué impacto emocional y social tuvo en tu adolescencia vivir con estas condiciones? ¿Recuerdas algún momento especialmente duro de esa etapa?

R.: El impacto emocional fue enorme. A los 15 años me ocultaba, no quería ir al instituto porque mi cara parecía un mapa. Sentía vergüenza y miedo a que las manchas se extendieran. No me reconocía en el espejo y sentía que con cada mancha perdía mi identidad, dejaba de ser yo. Recuerdo la angustia para relacionarme, la playa y la piscina eran un desafío: siempre me maquillaba, evitaba bañarme por miedo a mostrar las manchas. El autobronceador y el maquillaje se volvieron imprescindibles, y quizás ahí comenzó mi obsesión con la piel, que luego se transformó en pasión por entender ese órgano tan vital.

También dejé de comprar ropa que dejara mis manchas al descubierto, temía salir, escondía las manos en las fotos, y esas imágenes eran un suplicio. Nadie que no haya vivido el vitíligo puede entender el dolor profundo, que no es solo estético, sino lleno de miedos y angustia constantes, más aún cuando te dicen que no tiene cura.

P.: Y ya de adulta, ¿cómo fue vivir con vitíligo?

R.: Si me hubieran diagnosticado ahora, con 41 años, la madurez me haría verlo diferente. Hoy disfruto de la vida, dejé de maquillarme y esconderme, uso la ropa que quiero y disfruto ir a la playa o piscina con una liberación increíble, pero todo esto es fruto de mi sanación, porque hace 5 años no lo vivía así, seguía con la misma angustia que cuando tenía 15 años. Veo a diario a personas de más de 40 años que sienten lo mismo que yo en la adolescencia, y aunque la madurez ayuda, ese dolor profundo sigue allí. Vivir con vitíligo implica una lucha constante en el alma, aunque el cuerpo aprenda a aceptarlo de algún modo, nunca lo aceptas del todo.

P.: ¿Qué tipo de tratamientos te ofrecieron en aquel entonces y cómo te sentiste al no encontrar respuestas?

R.: Los mismos que se siguen ofreciendo hoy: cremas con corticoides, fototerapia, tratamientos inmunosupresores, algunas vitaminas… Poco más. Y ningún tipo de esperanza. Recuerdo salir de la consulta con una receta y la sensación de estar sola frente a algo que nadie entendía. Me decían que no tenía cura, que “probara a ver qué pasaba”, sin un plan claro, sin una visión integral del problema. Hoy en día existe Opzelura (ruxolitinib), una crema inmunomoduladora aprobada para tratar el vitíligo. Pero, aunque se venda como novedad, sigue siendo un parche que no aborda la raíz del problema. La medicina convencional trata la piel como un órgano aislado del resto del cuerpo, y eso es un gran error, ya que no solo somos un cuerpo físico.

Algunos tratamientos convencionales me dañaron el hígado, y casi también la vista telecinco.es

P.: ¿Hubo algún momento en que decidiste dejar de confiar en el enfoque médico convencional?

R.: Sí, hace más de 15 años dejé los tratamientos convencionales porque no veía mejoría y mi piel se volvió extremadamente sensible. Algunos tratamientos me dañaron el hígado, recuerdo que me tenía que poner gafas de sol cuando estaba fuera de casa porque también me podían dañar la vista, como la terapia PUVA, que hoy sabemos que es cancerígena. Me negué a vivir así, no podía seguir tratamientos que no mejoraban mi piel y que dañaban mi salud en otras áreas. Recuperar la pigmentación no podía costarme la salud general.

P.: ¿Cómo descubres este tratamiento que, a diferencia de lo que dicen muchos médicos, se puede revertir y recuperar la pigmentación de la piel?

R.: En 2020, en una etapa de depresión, empecé a cuestionarlo todo: ¿cómo es posible que no exista una solución para el vitíligo, cuando la medicina ha avanzado tanto? ¿No será que no interesa curar ciertas enfermedades? Pensé que quizás no les interesaba curar enfermedades autoinmunes, sino hacerlas crónicas para mantenernos dependientes de tratamientos. Fue ahí cuando decidí tomar el control. Empecé a estudiar cosmética natural pensando que podría formular una crema para repigmentar mi piel. Pero no encontré respuestas. Entonces cursé un máster en dermocosmética. Tampoco me bastó. Me formé en nutrición, biología, salud integrativa, biodescodificación, terapia emocional... Y ahí lo comprendí todo: el cuerpo tiene la capacidad de sanar si le damos lo que realmente necesita. No es un tratamiento puntual. Es un cambio profundo de estilo de vida, una transformación integral que involucra el cuerpo, la mente y las emociones. De ahí nació el programa que hoy ofrezco, enfocado no solo en repigmentar la piel, sino en transformar la vida entera trabajando raíz, cuerpo y alma. Lo más potente es que no solo me había ayudado con el vitíligo, también mi hashimoto estaba en remisión. Por ello, mi método ayuda a cualquier enfermedad inmune porque siempre se trabaja en la causa raíz.

Cuando recuperé la melanina de la piel, sentí una mezcla de alegría profunda, alivio y también rabia: ¿cómo era posible que nadie me hubiera dicho que esto era posible? telecinco.es

P.: ¿Cómo te sentiste al empezar a ver que tu piel recuperaba la melanina?

R.: Fue un momento indescriptible. Lloré durante horas. Sentí una mezcla de alegría profunda, alivio y también rabia: ¿cómo era posible que nadie me hubiera dicho que esto era posible? ¿Quién me devolvía los años de dolor? Pero también sentí paz. Porque por fin estaba viendo resultados, porque había confiado en mí misma y en mi intuición, y porque aquello que había construido funcionaba. Es una sensación tan poderosa que cambia tu vida entera. Lo mismo que sienten las personas a las que hoy acompaño.

P.: ¿Dónde desarrollas tu programa y cómo acompañas a los pacientes?

R.: Después de comprobar los resultados en mí misma, sentí la necesidad de probarlo con otras personas. Durante un año, ofrecí mi ayuda de forma gratuita. Los resultados fueron tan positivos que pasé a crear asesorías personalizadas y, más tarde, el programa grupal que actualmente llevo y con lo que más implicada estoy laboralmente. Es un programa online muy completo, realmente cree lo que a mí he hubiera gustado encontrar hace años, ahí deposito todo mi conocimiento adquirido y mi propia experiencia, que es más que cualquier master. Mi programa cuenta con contenido estructurado, acompañamiento diario, sesiones semanales y una comunidad de apoyo que en sí misma ya es terapéutica. Las personas llegan buscando repigmentación, pero se llevan una transformación de vida. Me lo dicen a menudo: “Sandra, me has cambiado la vida”. Y esa es mi mayor recompensa, que otros puedan sanarse y volver a ser felices me llena el alma.

No quiero que nadie viva el dolor que yo viví creyendo que no había alternativa telecinco.es

P.: ¿Qué te motivó a compartir tu historia con otras personas en redes sociales? ¿Qué mensajes te trasladan tus pacientes al ver soluciones?

R.: Cuando empecé a ver resultados y a recuperar el 80% de la pigmentación en pocos meses, sentí la necesidad de compartirlo. Pensé: “Si alguien me encuentra y esto le da esperanza, habrá valido la pena”. Los mensajes que recibo son emocionantes: agradecimiento, ilusión, sorpresa. Personas que recuperan la confianza, que sienten que por fin que hay una salida. Eso me llena el alma. No quiero que nadie viva el dolor que yo viví creyendo que no había alternativa.

P.: ¿Qué significa para ti “vivir feliz y no solo sobrevivir”, como dices en tu Instagram?

R.: Para mí, el vitíligo fue un maestro de vida. Me llevó a encontrar mi propósito: ayudar a otros a sanar no solo su cuerpo, sino también su alma. Vivir feliz es dejar de sobrevivir. Es dejar de luchar contra ti y comenzar a vivir en coherencia, con paz interior. Y esa paz llega cuando entiendes que todo lo que te ocurre tiene un sentido, que puedes transformarlo y que dentro de ti está la capacidad de sanar. Hoy, cuando me acuesto y siento paz, no necesito nada más. Para mí, eso es felicidad.