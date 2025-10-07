Esperanza Buitrago 07 OCT 2025 - 07:15h.

Laura Redondo Flórez, profesora de farmacia de la Universidad Europea de Madrid, explica "le verdadero riesgo" de la homeopatía

El peligro de creer en terapias sin base científica: "Aunque pensemos que no ocurre nada, sigue muriendo gente"

La homeopatía tiene sus defensores y también sus detractores. Para estos últimos no tiene la evidencia científica que la respalde. Quienes la defienden dicen que es una opción terapéutica que se basa en la constatación experimental por similitud. La farmacéutica Laura Redondo Flórez, profesora de la Universidad Europea de Madrid, sostiene que el verdadero riesgo de los productos homeopáticos radica en que con su uso se retrasan diagnósticos o se empeoran enfermedades.

La homeopatía es una medicina alternativa, considerada pseudoterapia por sus detractores porque “no ha sido capaz de demostrar su efectividad en ningún ensayo científico riguroso”, sostiene la Asociación para proteger al enfermo de terapias pseudocientíficas.

En cambio, para la Sociedad Española de Medicina Homeopática “es una opción terapéutica que utiliza medicamentos homeopáticos” y que se basa en “la constatación experimental que es la similitud”.

¿Qué son los medicamentos homeopáticos?

La homeopatía parte de la idea de que las sustancias que provocan en el cuerpo ciertas reacciones pueden curar las enfermedades que producen dichos síntomas. Es decir, que si una planta produce una erupción en la piel, esta puede curar una erupción de la piel. Esta teoría fue desarrollada por Samuel Hahnemann en 1976.

Los medicamentos homeopáticos se fabrican disolviendo en agua por miles de veces los principios activos porque según Hahnemann “la dilución incremente la potencia”. Cuando el paciente toma, en el medicamento homeopático no queda principio activo.

"En general, los productos homeopáticos tienen una dilución tan extrema que no contienen principio activo detectable, por lo que suelen considerarse inocuos en sí mismos”, afirma Laura Redondo Flórez.

Los medicamentos homeopáticos no son dañinos precisamente porque no tienen principio activo. “Sin embargo, el verdadero peligro se puede encontrar en que algunas personas sustituyen tratamientos eficaces por homeopatía, lo que puede conducir a retrasos de diagnósticos o empeorar enfermedades que requieren intervención médica inmediata. Por tanto, aunque el producto en sí mismo no cause daño físico directo, puede tener consecuencias negativas indirectas por omisión de terapias más adecuadas, explica la profesora de la Universidad Europea de Madrid.

Recientemente, la European Junior Doctors aprobó la Declaración sobre Medicina Basada en la Evidencia y Pseudociencias, respaldada en España por la Organización Médica Colegial (OMC), en la que define como “pseudociencias todas aquellas prácticas médicas carentes de validación científica, incluyendo la homeopatía, la naturopatía, las dietas de ‘desintoxicación’, los discursos antivacunas y otros tratamientos alternativos presentados como soluciones médicas sin evidencia de eficacia”.

“Reconocer la homeopatía como ‘medicamento’ distorsiona la comprensión pública de lo que constituye un tratamiento seguro y basado en la evidencia, y entra en contradicción con el compromiso de la UE con la integridad científica”, recoge la declaración.