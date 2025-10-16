La portavoz de Podemos ha advertido de que su caso “no fue un hecho aislado”, y ha responsabilizado a los recortes y ataques contra la sanidad pública

Yolanda, afectada por los errores de los cribados de cáncer de mama en Andalucía: “Yo me entero porque me veo el bulto”

La diputada regional de Podemos en Murcia María Marín ha denunciado este jueves en un comunicado de prensa haber sido víctima de una negligencia médica en la detección de su cáncer de mama, un episodio que ha calificado de “pesadilla” y que, asegura, ha revivido tras el escándalo del cribado de mamografías en Andalucía.

Marín ha relatado que, tras una biopsia, pasó cuatro meses sin recibir los resultados pese a sufrir fuertes dolores. Una importante prueba de la que estaría esperando los resultados para conocer con exactitud qué era el causante de su malestar.

"Nunca me avisaron"

María Marín, al verbalizar lo que le ocurrió, confiesa: “Me dijeron que me avisarían si algo estaba mal, pero nunca me avisaron. Tuve que insistir y entonces descubrí que tenía un cáncer de mama infiltrativo extendido a una axila”.

La portavoz de Podemos ha advertido de que su caso “no fue un hecho aislado”, y ha responsabilizado a los recortes y ataques contra la sanidad pública de provocar fallos en la atención básica.

Marín ha hecho un llamamiento a las mujeres que se sientan afectadas por situaciones similares a que “denuncien su situación” y “reclamen justicia”, y ha subrayado la importancia de la unidad y apoyo mutuo en la lucha contra el cáncer de mama.