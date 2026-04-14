Claudia Barraso 14 ABR 2026 - 18:18h.

El cardiólogo Aurelio Rojas ha advertido sobre el riesgo del vaper y las sustancias tóxicas que contiene

El cirujano Diego González advierte en un vídeo con Plex sobre los efectos del vaper: "Se produce un daño pulmonar irreversible”

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Los médicos cada vez advierten más sobre los riesgos de fumar vaper. No solo a sus pacientes, sino que piden a las autoridades que se endurezcan las medidas contra el vapeo por el elevado riesgo que supone para la salud humana. El cardiólogo Aurelio Rojas ha publicado un vídeo en sus redes sociales explicando la consecuencia que tiene en el corazón.

El especialista ha explicado todas las sustancias que contienen el vaper y qué efectos tiene cada una de ellas en nuestra salud. Además, explica que ahora, los profesionales comienzan a saber las verdaderas consecuencias a corto plazo del vapeo.

“Los líquidos que se utilizan en los vapers contienen diacetilo y formaldehido, por lo que al ser inhalado hacia los pulmones pueden dañar directamente los alveolos pulmonares, lo que provoca una condición llamada pulmón de palomitas que afecta a la capacidad de los pulmones para eliminar CO2 y captar oxígeno en el cuerpo. Es una enfermedad muy grave que con frecuencia requiere hospitalización e incluso puede provocar la muerte”.

Qué sustancias cancerígenas y tóxicas contiene el vaper

Además de todas estas sustancias, el vaper genera adicción porque también contiene nicotina: “Es un potente vasoconstrictor y la cantidad de nicotina en los líquidos para el vapeo está poco regulada. Vapear se vuelto algo muy aceptado socialmente, por lo que prácticamente se puede hacer en cualquier lugar aumentando la exposición a esta nicotina no regulada, lo que puede aumentar el riesgo de hipertensión arterial y en consecuencia de infarto y de ictus”

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Otras sustancias tóxicas que lleva el líquido que se utiliza en los vapers para poder generar ese humo, también son cancerígenas y tóxicas: "Tienen materiales tóxicos como el plomo, el estaño y el níquel. Sustancias que se inhalan hacia los pulmones y que son muy difíciles, sino imposibles de eliminar del organismo. En definitiva, es tu cuerpo y tus normas. Apenas estamos empezando a entender los efectos a corto y largo plazo de vapear”.