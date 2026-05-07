Rocío Doñoro 07 MAY 2026 - 16:37h.

Todos los especialistas coinciden en la necesidad de que los contactos sean muy estrechos para que se dé la posibilidad de un contagio de hantavirus

Todo sobre la epidemia de hantavirus a Hantavirus a bordo del crucero 'HV Hondius'

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A medida que empiezan a detectarse casos sospechosos de contagio fuera del barco, surge la pregunta de cómo se transmite realmente el virus. En Argentina se han registrado brotes en cumpleaños y velatorios, y los últimos estudios apuntan en la misma dirección: para que haya transmisión entre humanos es necesario un contacto muy estrecho.

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¿Y qué significa exactamente “contacto estrecho”? Según los científicos y la experiencia de los brotes en Argentina y Chile, una relación íntima o sexual implica un riesgo de contagio del 17 %. Entre convivientes de una misma casa, ese riesgo baja al 1 %, pero todo depende del espacio ya que no es lo mismo compartir un espacio común en el barco que dormir en la misma cama, donde la distancia es mínima y la probabilidad de contagio aumenta.

De la experiencia en estos dos países con una situación endémica de hantavirus se deduce que hablamos de contactos estrechos situaciones como atender a una persona contagiada de la que pensamos que solo tiene gripe y no se extreman las precauciones. También es un contacto estrecho mantener una conversación prolongada de media hora en la que pueden alcanzarnos partículas de saliva. Y, según uno de los últimos estudios argentinos, si ese contacto coincide con el primer día de fiebre del infectado, las posibilidades de transmisión crecen.

En el 'HV Hondius' todo ocurrió sin que se diesen cuenta de que viajaban con un huesped mortal. El 12 de abril, el capital ddel buque informaba de que “uno de nuestros pasajeros falleció la pasada noche”. Era el anunció de la primera muerte a bordo, que se atribuyó a causas naturales. Nadie pensó entonces que pudiera tratarse de una enfermedad contagiosa. Según un comunicado de la naviera, se desconocía la causa y no había indicios del virus.

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A bordo la vida seguía con normalidad: comían juntos, no había confinamiento y nadie llevaba mascarilla. Semanas después, el médico del barco cayó gravemente enfermo y todos empezaron a atar cabos y preguntarse por lo que habían hecho en los últimos días- Fue el momento de los remordimientos: ¿por qué fondearon en uno de los lugares habitados más remotos del mundo?. la isla Tristán de Acuña donde un centenar de pasajeros llegó a interactuar con sus 250 habitantes.

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A finales de abril llega la voz de alarma y un nombre: hantavirus. Muere la mujer del primer fallecido. Otros pasajeros la consuelan en el avión de regreso a Sudáfrica.

El epidemiólogo Salvador Peiró recuerda que el virus “requiere un contacto muy cercano, muy estrecho, muy prolongado”. ¿Cuán estrecho? Alex Almuedo, del Hospital Clínico ISGlobal, lo concreta aún más: se trata de un “contacto estrecho intrafamiliar, también en contacto estrecho de personal sanitario”.

Esa cercanía es clave porque “la potencia de contagio de un hantavirus es muy débil”, explica Antonio Núñez, decano de Ciencias de la Salud de la Universidad Loyola. El inmunólogo Alfredo Corell coincide: “Para contagiar este virus entre personas tiene que haber contacto estrecho”.