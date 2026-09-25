Europa Press 25 SEP 2026 - 17:20h.

La información es resultado del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes.

Las alergias afectan a ocho millones de personas en España y algunas pueden ser graves

Compartir







La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha advertido este viernes a las personas con alergia al cacahuete de la presencia de esta legumbre en un lote de helado sabor plátano y brownie de la marca Sensation, pese a no figurar en uno de los campos del etiquetado.

La AESAN, que ha conocido esta información a través de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid, ha detallado que el envase indica helado sabor plátano y brownie, pero que su contenido es helado de cacahuete, que corresponde con la información de la tapa del envase.

El producto afectado es 'Helado sabor plátano y brownie', de la marca Sensation, con número de lote L-6224 y fecha de consumo preferente 12/08/2028. Se presenta en bote de plástico, con un peso por unidad de 300 gramos.

La información es resultado del autocontrol de la propia empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

La AESAN, adscrita al Ministerio de Consumo, ha recomendado a las personas con alergia al cacahuete que pudieran tener el producto anteriormente mencionado en sus hogares que se abstengan de consumirlo. Para el resto de la población, ha destacado que "no comporta ningún riesgo".

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Salud para enterarte de todo! Newsletter de Salud ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Esta información ha sido trasladada a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.