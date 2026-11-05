Salud alerta de la presencia de Listeria monocytogenes en jamón cocido de la marca 'Urkabe'

La empresa ha aplicado los protocolos para la retirada del producto del mercado.

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El Departamento de Salud del Gobierno Vasco ha detectado en sus controles la presencia de Listeria monocytogenes, en jamón cocido de la marca 'Urkabe'. Los datos del producto implicado son: Jamón cocido marca Urkabe, en envase de plástico, número de lote 61027, con fecha de caducidad 26/11/2026, con peso de unidad de 175 gramos y refrigerado.

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a varias comunidades autónomas, entre ellas Euskadi, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

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La empresa ha aplicado los protocolos para la retirada del producto del mercado y se ha recuperado la mayoría del producto, pero no se puede descartar que haya pequeñas cantidades en los hogares.

Consejos para los consumidores y las embarazadas

Desde la Consejería vasca de Salud se recomienda no consumir el producto afectado y estar alerta si se dispone de él en el domicilio. En el caso de haber consumido alguno de los productos del lote afectado y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar el apartado de alimentación de la Guía del embarazo del Departamento de Salud de Gobierno Vasco en lo relativo a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes). Además, ha recordado la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.