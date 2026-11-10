La AESAN alerta de la presencia de Listeria en varios lotes de productos lácteos de la marca Priégola

Los productos afectados se han distribuido inicialmente en la Comunidad de Madrid y Valencia, pero no se descarta la redistribución

Salud alerta de la presencia de Listeria monocytogenes en jamón cocido de la marca 'Urkabe'

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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha alertado de la posible presencia de 'Listeria monocytogenes' en varios lotes de productos lácteos de la marca Priégola, tras tener conocimiento a través de una notificación de las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.

Los productos afectados son 'Leche Fresca Entera Priégola 1 Litro', 'Leche Fresca Semidesnatada Priégola 1 Litro', 'Leche Fresca Desnatada Priégola 1 Litro', 'Leche Fresca Semidesnatada Priégola SIN LACTOSA 1 Litro', 'Priégola Lában Cremoso (Leche Fermentada) 1 Litro', 'Priégola Simbiotic Drink (Leche Fermentada) 500 ml', 'Nata Fresca Priégola 1 Litro' y 'Nata Fresca Priégola 250 ml', con números de lote 299, 300, 302, 303, 307, 308, 309 y 310.

Según la información disponible, resultante del autocontrol de la propia empresa, la distribución inicial ha sido a la Comunidad de Madrid y a la Comunidad Valenciana, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Por otra parte, la AESAN, adscrita al Ministerio de Consumo, ha trasladado estos detalles a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

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No se deben consumir

La agencia ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos. En el caso de haber ingerido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, ha aconsejado acudir a un centro de salud.

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En el caso de estar embarazada, ha instado a consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo y la relación de alimentos que se deben evitar, difundidos por la AESAN. Además, el organismo ha publicado un vídeo específico sobre recomendaciones para la prevención de listeriosis durante el embarazo.

Finalmente, ha enfatizado la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos.