La madre de Marta Pérez, la joven en coma por un batido de proteínas, explota contra Sanidad: "Es un pulso constante"

Los padres de Marta Pérez, la joven de Ibi en coma tras sufrir una reacción alérgica por un batido, siguen sin novedades en el caso de su hija

Quieren que siga en el centro privado de Valencia donde recibe un tratamiento neurorehabilitador: no saben si tendrá que salir el 19 de junio

La Sanidad valenciana esperará para decidir sobre el caso de Marta Pérez, en coma por un batido de proteínas

Juan y María, los padres de Marta Pérez, la joven de Ibi (Alicante) que lucha por su vida desde que un batido de proteínas la dejase en coma al provocarle una reacción alérgica, siguen sin tener novedades sobre la decisión de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana en el caso de su hija.

Esperan que siga ingresada en el centro privado de Valencia y no le hagan regresar el 19 de junio a su hospital de referencia, el de Alcoy, donde su madre denuncia que se cometió una "negligencia médica" -al sacarla de UCI cuando había un informe que no lo recomendaba- y que el trato no fue bueno. "No nos comunican absolutamente nada, van a esperarse al último momento para contestarnos. Nos están haciendo sufrir desde hace un montón hasta el límite. A mí me están echando un pulso de manera constante", comenta María, en relación a la posición de la Generalitat.

La Consejería de Sanidad les concedió una prórroga, pero ahora, de nuevo, no saben si Marta podrá seguir en el Hospital Vithas Valencia Consuelo, donde está recibiendo un tratamiento neurorehabilitador de referencia en España. No hay uno igual en toda la comunidad autónoma. Ni en muchas otras. Además, tampoco han recibido noticias sobre una intervención programada de hace meses para que le pongan un aparato dosificador de la medicación, la intratecal.

María, la madre de Marta Pérez, explica contra la Sanidad valenciana: "Es vergonzoso"

"Es vergonzoso", subraya María este martes en Informativos Telecinco. Ella solo pide que su hija siga con ese tratamiento porque lo necesita y porque está progresando, reaccionando más a estímulos. De volver a Alcoy, precisa su madre, no le sustituirían el tratamiento ni le seguirían haciendo las pruebas que le hacen en la actualidad: "Allí no tienen nada de lo que tiene ahora. Quieren que te metas en una cama y te atrofies en unos meses".

Marta sigue en coma tras ingerir el pasado 28 de septiembre un batido de proteínas que contenía pistacho, al cual era alérgica. Ella preguntó antes de beber, pero le dijeron que el preparado no lo llevaba. La reacción le provocó ser ingresada de inmediato en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy. Allí estuvo tres meses.

La Sanidad valenciana afirma que el trato que recibió la joven de 19 años fue bueno, que hicieron un buen trabajo, pero su madre opina todo lo contrario y destaca que la vida de su hija "estuvo en peligro".

Una vez consiguió el traslado a la capital del Turia, le dijeron que la Consejería de Sanidad no puede acarrear con los 10.000 euros mensuales del tratamiento. Pero María recalca que la vida de Marta depende de este y que hay operaciones que tienen mayores costes y son realizadas.

Los médicos que atienden a Marta en Valencia emitirán un informe sobre la necesidad del tratamiento neurorehabilitador

La madre de Marta ha llegado a publicar en redes sociales (@mariaverdejomelero en Instagram) imágenes del sufrimiento de su hija en el centro hospitalario de Alcoy. Asegura que la Consejería de Sanidad se equivocó entonces y, en su opinión, ahora no "da su brazo a torcer".

María dice que si no hubiera evolución entendería que la sacaran del centro privado, pero se pregunta por qué van a hacerlo cuando va progresando y cuando no le pueden ofrecer las mismas terapias en otro lado. La familia no puede pagar el tratamiento. Tienen otro hijo, de 11 años, y siguen trabajando. Se apañan como pueden. Juan, el padre, no se separa de su hija, come todos los días en el hospital con ella. De no ser por el apoyo económico y la solidaridad de la gente, que sigue su historia en vilo, no podrían permitirse, como han podido, una silla de baño o una cama adaptada.

La madre de Marta reconoce que el trato de los médicos de Valencia es magnifico, humano y eficaz- "Están a 'full' con ella. Marta llegó muy mal al hospital y se quedaron todos muy impactados de su estado. Sufrieron por su vida y vieron que no solo remontó, sino que va progresando".

Desde Valencia los propios médicos que ahora atienden a Marta dicen que el tratamiento hospitalario se podría finalizar, porque, aparte de una intervención, puede estar ingresada en otro sitio. Pero lo que no puede quitarse es el tratamiento neurorehabilitador, porque este, no lo va a tener en otro lado. Por eso debe quedarse, porque si le quitan todo eso no va a progresar. "Van a hacer un informe al hospital de Alcoy para explicar todo esto", señala la madre como gran esperanza para resolver este pulso que no cesa.

Marta vuelve a Ibi los fines de semana y la visitan familiares y amigos

Y cómo es el día a día ahora de Marta, una joven a la que una alergia alimenticia ha cambiado la vida. Dura, pero no en soledad. Lleva siete meses en hospitales sin descanso, pero ha estado en su casa durante los últimos cuatro fines de semana donde ha recibido la visita de familiares y amigos. Porque el cariño y la empatía, también curan.

Su madre mantiene su fe ciega en que Marta vuelva a ser la que ha sido siempre. Esa chica sonriente y con ganas de vivir. Por ahora, va dando pasos poco a poco, para lograrlo en una lucha titánica: "Cada vez que viene alguien y la ve, todos coinciden en decir: 'La veo mucho mejor, la veo su cara'. Y su madre cree que esas no son palabras huecas. "Ella te escucha. Dice mucho 'mamá' y he conseguido que diga 'hola', 'agua'... Por momentos va avanzando y esperamos que tenga esa conexión total".

María también recibe gran apoyo en las plataformas en las que difunde su lucha (www.ayudamarta.com) para que su hija siga con el tratamiento actual. Nota el calor y el cariño de la gente, que le cuenta también sus historias. Y muchas similares: "Hay tantas Martas, tantas personas en casos parecidos... Todos aquellos que tocan el daño neurológico se sienten abandonados. Te cuentan más o menos la misma historia: que no les han querido pagar la neurorehabilitación, que los tienen en casa, que lo hacen como pueden...".

Numerosos pueblos, ante la denuncia de la madre de Marta, han decidido apoyarla con distintas jornadas: una de ellas, el próximo 27 de mayo en Caldas de Montbui, en Barcelona, de donde son originarios. Todos piden que la joven de Ibi no vuelva a Alcoy y recaudan fondos para la causa.

Así son las pruebas dentro del tratamiento neurorehabilitador que Marta necesita

La batalla de María es la de una madre coraje que no quiere dejar ningún resquicio que frene la posible recuperación de su hija. El destino ya fue cruel con ella una vez, pero no va a permitir que lo sea por duplicado. Y ¿cómo es el tratamiento de Marta Pérez en Valencia que no tendría en otro lugar?

En el hospital de Valencia, Marta ha participado en una prueba de la Universidad. Los investigadores grabaron vídeos, haciendo una serie de preguntas a su familia -momentos felices con Marta o anécdotas- y utilizaron los datos con electrodos para controlar la respuesta cerebral . Después, hicieron el mismo con personas desconocidas y compararon las diferencias. "Con este estudio y la información recopilada, son capaces de decirte, como nos dijeron la última vez, que Marta entiende todo perfectamente y que su cerebro responde de forma inmediata, no actúa de forma lenta. Lo hace de manera inmediata a cualquier orden y estímulo, pero ella no es capaz todavía de ejecutarlo", explica María.

para controlar la . Después, hicieron el mismo con personas desconocidas y compararon las diferencias. "Con este estudio y la información recopilada, son capaces de decirte, como nos dijeron la última vez, que Marta entiende todo perfectamente y que su cerebro responde de forma inmediata, no actúa de forma lenta. Lo hace de manera inmediata a cualquier orden y estímulo, pero ella no es capaz todavía de ejecutarlo", explica María. Otra prueba consiste en analizar el cerebro : Marta tiene el 'director de orquesta' del cerebro intacto. Lo que ocurre es que las partes entre sí no han conseguido aún encontrar el camino a esa conexión.

: Marta tiene el 'director de orquesta' del cerebro intacto. Lo que ocurre es que las partes entre sí no han conseguido aún encontrar el camino a esa conexión. También se le ha realizado una terapia que consiste en colocar un casco con pequeñas estimulaciones en el nervio vago para analizar las conexiones del cerebro con el cuerpo.