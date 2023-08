Una creencia muy generalizada es que aquellas personas que necesiten gafas para conducir deben llevar unas de repuesto en el coche. Sin embargo, en el Reglamento General de Conductores no aparece desde hace décadas esta obligación. Por lo tanto, una rápida respuesta a la pregunta que titula este artículo es que no; nadie te va a multar si no llevas unas gafas de repuesto en la guantera.