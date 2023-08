Cuando las temperaturas se desploman no es de extrañar que a nuestro automóvil le cueste más arrancar, ya que el frío reinante no es un buen aliado para la mecánica. Sin embargo, a pesar de que el motor funciona a unos 90 grados centígrados, el intenso calor tampoco es el clima más adecuado. Y no solo por el posible sobrecalentamiento que puedan sufrir algunos automóviles, sino porque en ocasiones tardan más en arrancar. Pero ¿a qué se debe esto?