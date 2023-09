El menor que ha apuñalado en un instituto de Jerez podría padecer un trastorno y portaba dos armas blancas

Un menor de 14 años, estudiante de la clase C de tercero de ESO, ha sido detenido este jueves en Jerez de la Frontera (Cádiz) tras herir con dos armas blancas a tres profesores y dos alumnos en el Instituto Elena García Armada , en el barrio San José Obrero, han informado fuentes policiales. Las primeras informaciones indican que el menor, que sacó dos armas blancas de una mochila para atacar a profesores y compañeros, podría padecer un trastorno autista. Es imputable por edad aunque ese trastorno autista podría hacerle inimputable.

Una profesora ha resultado herida en un ojo por arma blanca -tendrá que ser operada de un párpado- y otros profesores y alumnos heridos de diversa consideración. Las escenas de pánico se sucedieron y los padres a las puertas del colegio no podían más que llorar y abrazar a sus hijos: "Mi hija me llamó diciendo que un niño tenía una navaja ".

Según un alumno testigo de los hechos, "empezamos a escuchar gritos y la profesora ha salido al pasillo y nos ha dicho que saliéramos corriendo. Hubo un momento que me giré y lo he visto con los dos cuchillos en la mano queriendo agredir a todo el mundo, aunque ya estaba retenido por dos profesores". Según un estudiante del mismo curso que el presunto agresor, el alumno "no es un chico problemático, pero está siempre solo, tiene 'un toque'; yo creo que se le ha ido la cabeza". Un padre del centro ha relatado que el menor ya había protagonizado algún episodio violento, como tirar sillas en clase.