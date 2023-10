Nano Jr, el joven con dos trabajos que se hizo viral y al que regalaron un coche tras contar su historia en televisión, ha sufrido un imprevisto con el vehículo

Nano Jr, el joven de 22 años que se hizo viral por tener dos trabajos y contar su historia a través de las redes sociales, donde relató que se le acababa de romper el coche y tenía que ir andando de un empleo a otro, ha sufrido ahora un nuevo imprevisto. Tras dar visibilidad a su caso también en televisión, con el objetivo de alentar a los jóvenes a esforzarse, perseverar y ayudar a su familia, un empresario se puso en contacto para regalarle un coche, pero aún no podrá utilizarlo.

Concretamente, fue en el programa ‘Hoy en día’ de Canal Sur donde David, nombre real del más conocido como Nano Jr, tras extender el mensaje que promulga en las redes sociales, recibiendo numerosos elogios por su lección de vida, recibió la llamada de un empresario malagueño que se ofreció a regalarle un coche con el que pudiese volver a acudir a cada uno de los trabajos que tiene: uno como repartidor de Amazon y otro en un restaurante Vips.

David, que lleva desde los 16 años trabajando sin parar para ayudar a su familia, compuesta por su madre y dos hermanos, abandonando sus estudios en segundo de la ESO por necesidad para llevar dinero a casa, no podía salir de su sorpresa y felicidad al conocer el gesto.

Fue Federico Beltrán, presidente de la empresa cárnica Famadesa, el que tras llamar al programa anunció que le iba a regalar un Seat Ibiza que iban a revisar antes de entregárselo.

Nano Jr no puede usar aún el coche que le regalaron por un problema mecánico

Dicho y hecho, el noble gesto del empresario se materializó con la entrega del vehículo, de apenas 10.000 kilómetros; una alegría para Nano que, sin embargo, ha encontrado un escollo en el camino.

Tras recibirlo, a través de un vídeo publicado por Ángel Gaitán, un mecánico muy activo en redes sociales, se ha conocido que el coche presenta un problema.

“Está tirando aceite a chorros”, le dice Gaitán en un clip en el que se puede ver la reacción de Nano, que no puede dar crédito a lo que escucha.

“A caballo regalado no le mires el diente, se suele decir, pero yo había oído el vídeo en el que la persona que te lo regalaba, con toda su buena intención del mundo, decía que te habían revisado el coche y te habían dado un coche perfectamente revisado”. “Menos mal que has venido, compañero”, le dice Gaitán, quien en el vídeo revela que también se puso en contacto previamente con él para ayudarle y entregarle un coche, aunque entonces Nano, agradecido, le contestó que justo acababan de regalarle uno, y que no hacía falta.

“Para gripar el motor. Claro, te estás quedando sin aceite, lo está tirando a chorros, literalmente”, expresa el mecánico, mientras Nano permanece estupefacto.

“Eso lleva ahí un tiempo. Si te acaban de revisar el coche, este señor que te lo ha regalado tiene que poner inmediatamente una denuncia a quien te lo ha revisado, porque eso lleva ahí mucho tiempo”, cuenta.

“Claro, con 10.000 kilómetros la gente entiende que es un coche que no tiene que hacerse nada…”, expresa Gaitán, pasando a explicar el problema. “Has hecho bien en no utilizarlo”, le dice, mostrándole el suelo del vehículo.

Con este coche así no se puede circular

“Es una pena, pero tenemos que ponernos en contacto con él y decirle: ‘oye, paramos esto, este coche tendrá garantía, tiene 10.000 kilómetros’, y lo llevamos a una SEAT y que se hagan cargo. Pero no te vengas abajo, que es un regalo, y como se dice: ‘a caballo regalado no le mires el diente’, pero evidentemente menos mal que lo hemos pillado a tiempo para que no se te rompa el regalo. Si no, imagínate que en dos meses estás como empezaste, con un coche roto también”, añade.

“No me lo esperaba. Te lo juro que no me lo esperaba”, dice Nano, sin perder pese a todo su sonrisa.