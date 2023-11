En una cita crucial para su futuro judicial y su condena, Daniel Sancho se ha declarado este lunes no culpable del asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta . El español asegura que todo se debió a un accidente, una versión que su padre, Rodolfo Sancho , ha querido defender también ante los medios de comunicación.

Sonriente y muy optimista, ha sido cuando uno de los allí presentes le ha lanzado la cuestión sobre si cree que su hijo asesinó a Edwin Arrieta con premeditación cuando ha ofrecido una de las respuestas que más se esperaban por su parte: “Por supuesto que no. Si no, no hubiese habido pelea, ¿no? Mira las leyes”, le ha dicho al periodista.