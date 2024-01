Cosmeticorexia, la nueva adicción a los cosméticos entre los menores de 12 y 14 años

La fiebre por el cuidado facial en las redes sociales no para de aumentar. Rutinas faciales, cosméticos, tutoriales y consejos de adolescentes inundan nuestras pantallas. Y es que la adicción de comprar y utilizar compulsivamente los cosméticos entre los menores de entre 12 y 14 años ya es una realidad y tiene un nombre: cosmeticorexia . Y es que a partir de los 14 años, los menores pueden tener su propia cuenta en servicios como: Twitter, Instagram, TikTok, Twitch.

Los expertos advierten que una mala utilización de estos productos o el desarrollo de una obsesión por una piel perfecta puede ser dañina para la salud. Sobre todo entre los menores, quienes están más expuestos. Para muchos, los filtros y el maquillaje de las redes sociales son los culpables de que las adolescentes quieran lucir una piel que no es real.

Un trabajo realizado por el equipo de investigadores del Centro de Salud Ambiental de la Niñez de la Universidad de Columbia (Nueva York) analizó el uso de productos cosméticos en menores de 12 años y detectó que el 36% de ellos "utiliza productos de belleza infantiles aunque implica que la mayoría de los niñas que los usan también están expuestas a productos corporales y de maquillaje creados para adultos". Las creadoras de la firma de belleza KOSS aseguran que cada día hay una mayor cantidad de adolescentes que se acercan con problemas como dermatitis, acné, piel sensible causados por el uso de cosméticos. Y es que los menores no necesitan unas rutinas tan elaboradas, ya que su piel no necesita activos que eviten las arrugas.