Santiago Sánchez Cogedor volverá pronto a Irán, pese a haber pasado meses con su vida en vilo

El español ha lamentado las acusaciones que realizaron contra él en Irán, espionaje, castigado con la pena capital: "Posible sentencia a muerte, que no lo sabe nadie. Me lo he comido con patatas. Comiéndome los dedos... Con muchas cosas, pero esas cosas son mías, porque guardar rencor y odio no es bueno", ha precisado sobre su estancia en prisión y lo que siente ahora.