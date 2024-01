Nueve comensales dejan plantado a un restaurante de Zaragoza en Año Nuevo y el local lo denuncia en redes

Este famoso restaurante zaragozano no tuvo un buen comienzo del 2024 al sufrir una situación desagradable pero frecuente entre los hosteleros en España . Aunque lo tenían todo preparado para atender a los clientes en la comida de Año Nuevo, el restaurante ubicado cerca de la plaza San Francisco se vio sorprendido por la falta de nueve comensales que habían hecho una reserva, sin avisar de su cancelación.

Para informar de la situación, La Rinconada de Lorenzo decidió publicar una carta abierta en sus redes sociales, contando los detalles del suceso. Según la carta, el restaurante sigue un procedimiento habitual al confirmar reservas, llamando a los comensales hasta dos veces para comprobar el menú y posibles alergias o intolerancias. A pesar de estas medidas, los nueve comensales no acudieron, lo que hizo que el personal esperara 40 minutos antes de intentar llamarlos. No obstante, los clientes colgaron el teléfono y se comprobó que estaban en otro local.

“Desgraciadamente hay personas que carecen de asertividad y empatía con los demás y los compromisos adquiridos. Simplemente no tienen vergüenza porque hace falta no tenerla para dejarnos tirados y no aparecer una mesa de nueve comensales”, se lee en el texto.