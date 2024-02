La Justicia da la razón a la conductora que chocó contra el quad de Ángel Nieto y archiva el caso

El tribunal exonera a la conductora alemana que chocó por detrás contra el quad del piloto el 26 de julio de 2017, por lo que no atiende el recurso de los hijos y la viuda de Nieto y archiva el caso de forma definitiva después de seis años de disputa judicial.

El caso ya había sido archivado por la jueza del juzgado de instrucción 2 de Ibiza el pasado mes de septiembre después de determinar que la mujer no cometió ninguna imprudencia grave . La magistrada atribuyó la muerte de Nieto al hecho de que llevara el casco desabrochado, tal y como declararon varios testigos. El piloto, tras varios días hospitalizado, falleció el 3 de agosto de 2017 como consecuencia de un traumatismo craneoencefálico.

El tribunal de la Audiencia Provincial ha atendido las observaciones de la citada jueza y, bajo el mismo criterio, ha archivado el caso , como solicitaba la Fiscalía y la investigada, recoge ' Diario de Mallorca '. La mujer alemana que chocó con su Fiat 600 contra el quad de Nieto, finalmente, no se sentará en el banquillo de los acusados.

"Las circunstancias del fatal accidente en que falleció el Sr. Nieto no avalan la posibilidad de efectuar un juicio probable de acusación", sentencia un auto fechado este pasado lunes respecto al accidente de tráfico del 12+1 campeón del mundo de Motociclismo en la carretera de Santa Gertrudis, en el municipio de Santa Eulalia del Río.

El vehículo de la investigada circulaba a una velocidad muy inferior a la máxima prevista para esa vía, al igual que el quad de Nieto. No consta que sus facultades estuvieran afectadas y tampoco que realizara una maniobra arriesgada que pusiera en peligro la integridad del otro vehículo y su conductor.

Según el auto judicial, "no se puede descartar el hecho de que la investigada no hubiera podido percatarse fácilmente de cualquier maniobra de frenado que realizara el quad", porque Nieto circulaba en ese momento con un quad que tenía "la totalidad del sistema de alumbrado trasero lleno de suciedad y cubierto con tierra". La conductora pudo incurrir en una desatención, pero no como para rebasar el umbral de la imprudencia leve, concluye el tribunal.