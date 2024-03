Vigilante de seguridad, estibadora o directora de una lonja, profesiones para mujeres: la otra igualdad del 8M

"Me han dicho que yo no soy apta, que es trabajo de hombres" . Por ser mujer han tenido que escuchar esa frase cientos de veces. Pero son todo un ejemplo . Silvia y Esther son vigilantes de seguridad. Ana María es la directora de la lonja de Chipiona y Tamara es estibadora. Todas, profesiones en las que hacerse hueco como mujer no es fácil.

Pero, pese a lo que han tenido que soportar ("si no fueras una mujer ya te hubiera dado", "que yo a él no le voy a mandar siendo mujer"), luchan cada día por romper con lo establecido. "Yo no me siento inferior al lado de mi compañero", señala Esther, vigilante de Trablisa en el Parc Sanitari Pere Virgili, en Barcelona.