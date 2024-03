El desgarrador testimonio de Olga, una superviviente del atentado del 11-M: "He estado 15 años sintiéndome culpable por seguir viva"

Los atentados del 11 de Marzo de 2004 rompieron la vida a muchas personas. 20 años después, todavía estremece escuchar los testimonios de los que sobrevivieron a la masacre.

Es el caso de Olga, una joven de Coslada, que durante mucho tiempo no supo cómo afrontar las terribles secuelas, especialmente las psicológicas, que sufrió tras el atentado.

El duro testimonio de Olga, una de las víctimas del 11M

Hoy es madre de dos niñas y ha conseguido salir adelante pero nos confiesa que su inocencia se quedó en un vagón en aquella mañana maldita de marzo.

"En el primer momento que escucho la primera explosión yo sé que es un atentado terrorista no sé por qué pero lo pienso en sentimiento que yo tuve. Se acabó y cuando subo las escaleras me dice un señor 'no mires para atrás'. Basta para que te digan no mires cuando estás saliendo que yo mire. A mí lo que más me impresionó ya no fueron las secuelas que a mí me quedaron sino todas esas personas que estaban ahí, gente tan mal que yo sentía que no tenía derecho de pedir ayuda a la policía", confiesa entre lágrimas Olga.

Sobre las secuelas que le dejó el atentado, Olga ha detallado todas las lesiones que sufre: "La visión medio afectada, llevo dos audífonos. Ciertos sonidos que no los oigo y ciertos sonidos que me producen dolor. Lo que me pasa a mí con la lesión auditiva es que al tocar el piano no siento la música igual. Jolín, siempre tengo algo. Cuando no es la vida, esta es la cabeza cuando no es el oído... claro eso quien lo entiende en un trabajo".

Además, Olga también ha sufrido secuelas psicológicas tras haber vivido en este brutal atentado. "Si tenía pesadillas me tenía que aguantar, sentía que no tenía derecho a nada. De hecho, tarde muchos años en recurrir a la a la VT. Por eso, para mí fue fundamental la ayuda psicológica por parte de la asociación".

Sin embargo, Olga ha querido dar un mensaje de optimismo para apoyar a todas las víctimas que, como a ella, este ataque les cambió la vida: "He estado 15 años sintiéndome culpable por seguir viva y cuando me lo he podido quitar ha sido un descanso".

