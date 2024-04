Las palabras de Daniel Sancho en el juicio, en exclusiva de Cuatro: "Aquí hay muchas mentiras y me estoy jugando la vida"

Aunque dicen quienes si han podido entrar en la sala que se muestra tranquilo, a veces, busca con la vista el apoyo de su padre, Rodolfo Sancho. "Papá, esto no puede ser así, eso no se lo cree ni Dios. Eso no se lo cree, el cuchillo no estaba", le habría dicho en un momento en el que se estaba hablando de un cuchillo.