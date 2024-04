Daniel Sancho, ante el cadáver de Edwin Arrieta: “Me enfadé y le clavé el cuchillo en la cara”

A falta de un día de la declaración de Daniel Sancho en su juicio por el presunto asesinato premeditado de Edwin Arrieta, se han conocido algunos detalles más de sus declaraciones iniciales ante los investigadores. En una de ellas llegó a confesar que, como no podía cortar bien el cuerpo, “me enfadé y le clavé un cuchillo en la cara”.

El pasado 16 de agosto de 2023 Daniel Sancho habría declarado, cuando ya estaba en prisión preventiva , que el cuchillo con el que estaba cortado el cuerpo de Edwin Arrieta no estaba afilado . “Me enfadé y le clavé el cuchillo en la cara”, afirmó el acusado en una información a la que ha tenido acceso 20Minutos .

Sobre cómo desmembró el cuerpo del cirujano y como lo fue metiendo en bolsas declaró a mediados del pasado agosto pocos detalles. “No recuerdo cuántos trozos , quizás 17 o 20 empaquetados en unas 8 o nueve bolsas, pero no recuerdo qué parte contenía cada una", dijo según la información del citado diario.

"En ese momento no podía controlarme. Tenía miedo, confusión, muchas emociones... no podía controlarme", reconoció al ser preguntado sobre por qué no recordaba el proceso un par de semanas después de los hechos.