La alerta de la OCU sobre el 'brushing': la suplantación de identidad para crear reseñas falsas

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de un nuevo fraude, en este caso ligado a la recepción en casa de un paquete inesperado. Se trata del llamado 'brushing', una estafa ya habitual en Estados Unidos, que consiste en el envío a la vivienda del consumidor de un paquete no solicitado con el fin de identificarle falsamente como comprador de ese producto y poder asignarle luego una valoración positiva del mismo en la web de venta.

El consumidor que recibe inesperadamente el producto no tiene por qué sospechar que se trata de un fraude. Pensará que es un regalo o un error; y como la empresa no reclama la devolución, lo normal es que pasado un tiempo se lo quede; sobre todo porque no siempre es fácil contactar con el vendedor. El vendedor, por su parte, utiliza los datos del presunto comprador para suplantarle e introducir falsas reseñas positivas de su producto en los 'market places' de las grandes plataformas de venta, sin que los sistemas internos de control y validación sospechen del fraude.