La jueza ha dejado en libertad provisional a David y Cristian, dos de los acusados del triple crimen de Chiloeches

Pilar, abuela de los implicados, ha defendido su inocencia y asegura que ellos no participaron en el asesinato

Exclusiva | La abuela de los implicados en el crimen de Chiloeches: "David no sabía nada de lo que iba a pasar"

El triple asesinato de Chiloeches, ocurrido el pasado 13 de abril en un chalé de la urbanización Medina Azahara, en Guadalajara, sigue conmocionando a la sociedad. En el lugar fueron hallados los cuerpos sin vida de un matrimonio y su hija de 22 años, todos con múltiples heridas de arma blanca. Ahora, un giro en la investigación ha dejado en libertad provisional a dos de los implicados: David, presunto cooperador del crimen, y Cristian, exnovio de la joven fallecida, después de que la jueza decidiera no mantener su acusación.

Por este crimen, fueron detenidas inicialmente cuatro personas, de las cuales tres estaban en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Entre ellos, David y Fernando, este último como autor confeso del asesinato, así como Cristian, exnovio de la joven asesinada. Una cuarta persona, la novia de Fernando, ya había quedado en libertad provisional. Tras la reciente decisión judicial, Fernando será el único que permanecerá en prisión mientras espera ser juzgado.

Pilar, abuela de David y Cristian, vuelve a 'Vamos a ver' emocionada tras conocer la decisión de la jueza y ha defendido la inocencia de sus nietos. Según Pilar, "ellos no han hecho nada", a pesar de que las investigaciones apuntan a David como el conductor del coche que llevó a Fernando al lugar del crimen. "Eso se ha dicho, pero a mí David me ha contado otra cosa", ha afirmado Pilar. "Sí que fue con Fernando, pero no conducía él, sino Fernando. Le dijo de 'dar un palo' a un cajero y David le dijo que no. Luego fueron a las afueras de la urbanización y David se quedó allí. Después volvió a casa en coche". Según la abuela, "lo único de lo que se le puede acusar es de la intención de robar, pero nada más".

Respecto a Cristian, Pilar ha reconocido que tenía una orden de alejamiento de la víctima, Laura, tras una discusión. Sin embargo, ha explicado que dicha orden "no se respetaba": "Venía a comer a casa de Cristian, o sea, que seguían juntos", ha asegurado. "Cristian se fue un poco de la lengua, pero en ningún momento incitó a Fernando. Quería mucho a esa chica y estuvo destrozado por haberla perdido. Jamás en la vida haría algo así", ha añadido.

El arrepentimiento de David y el futuro judicial

Pilar también ha defendido a su nieto David, afirmando que está profundamente arrepentido, aunque insiste en que no tuvo participación directa en los hechos. "Siempre me ha dicho: 'Mamá, no he hecho nada, solo hice lo que me dijo'. Se ha arrepentido, pero no tiene culpa de nada", ha señalado. La abuela, que ha criado a ambos desde pequeños, ha mostrado su deseo de reencontrarse con ellos tras su liberación: "Voy a ir a por ellos, a buscarlos. Tengo las mismas ganas de ver a uno como al otro", ha concluido.

Con esta decisión judicial, Fernando, autor confeso del triple asesinato, será el único que permanecerá en prisión a la espera del juicio. Está acusado de asesinato, robo con violencia en vivienda habitada y delito de incendio, cargos que podrían llevarle a una condena de larga duración.

Pilar, abuela de los acusados sobre David: "No sabía nada de lo que iba a pasar"

'Vamos a ver' pudo hablar en exclusiva con Pilar, hace unos meses y defendió a sus nietos, con la misma intensidad.

La abuela de ambos suplicó que dejasen en libertad a su nieto David, ya que aseguró que es inocente. Según nos contó, es tal el grado de frustración que está sufriendo que ha llegado a arrancarse piezas dentales en la prisión. "David ya estaba en la cama cuando le llamó por teléfono Fernando para que saliera. Se levantó y se fue con él. No sabía nada de lo que iba a pasar", comenzó a contarnos.

Además, nos contó el infierno que su nieto estaba pasando en prisión: "Pide que le dejen salir por lo menos hasta que que se celebre el juicio. No se va a escapar y dice que le pongan una pulsera. Se está volviendo loco, se ha arrancado hasta muelas y un diente", nos explicó entre súplicas.