El centro de jubilados del municipio de Salinas lleva varios meses sin calefacción por culpa de un intruso que se ha adueñado de la sala de calderas

"Llevan años detrás de mí y no me pueden pillar porque saben que soy un ciudadano justo", detalla el intruso a 'TardeAR'

España se congela por el frío extremo: siete comunidades superan los 6 grados bajo cero

El centro de jubilados del municipio de Salinas (Asturias) está atravesando un invierno muy frío y helado. ¿La razón? Un intruso se ha adueñado del cuarto de calderas del lugar. Además, las máquinas se han averiado y los técnicos no se atreven a entrar porque la persona es agresiva y tiene un perro peligroso. 'TardeAR' ha conectado en directo con Rafael y Valentín, dos de los ancianos que están muy hartos con la situación.

El primero en contar la situación es Rafael, que está muy harto por el intruso que les ha quitado la sala de calderas: "Hace aproximadamente un mes, en muy malas condiciones. Hay que tener en cuenta que la gente es mayor y se dijo mucho por ahí que era un problema de avería de la calefacción. No es cierto. El problema es que tenemos un señor que duerme donde está la caldera y no quiere mover la cama para que los técnicos no puedan entrar".

Valentín cuenta a 'TardeAR' que el intruso lleva unos "cinco o seis" meses atrincherado con su cama en la sala de calderas. "Cuando no hacía frío no molestaba. No se encendía y nosotros no nos preocupábamos. Ahora ya es imposible estar con él", detalla el jubilado.

Sobre el perfil de la persona que ha okupado la sala de calderas del centro, Rafael cuenta que es una persona que cree que es "medianamente culta" y quiere hacer su vida de libertad.

Hablamos con el intruso de la sala de las calderas

'TardeAR' también ha tenido la oportunidad de hablar con el intruso que se ha adueñado de la sala de calderas de centro de jubilados. "España no es un estado soberano. No hay Unión Europea sin un estado soberano. Me empadroné aquí y a la muerte de mi padre me quitaron la paga en Valencia", comenzaba el hombre visiblemente cabreado.