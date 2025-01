¿Te irías a Marruecos para recuperar tu móvil? Pues esta joven madrileña no lo ha dudado. Se ha recorrido más de 2.500 kilómetros detrás de su móvil . El 15 de diciembre se lo roban en una discoteca de Madrid. Con el buscador ve que está en Villaverde, pero al llegar no lo encuentra. La siguiente señal aparece en la Cañada Real, pero tampoco hay suerte.

Tres semanas más tarde, se enciende la ubicación en Marruecos. Su móvil, como Willy Fogg, ha dado la vuelta al mundo. Y Cristina, billete de avión en mano, emprende la aventura en busca del móvil perdido. El final de la historia, feliz, su móvil no estaba muerto. Cristina y su móvil, juntos de nuevo, para siempre…

“El problema es que no tenía la copia de seguridad activa y perdía todos los recuerdos, que tienen el mayor valor sentimental. A mí el teléfono me es indiferente. Y además, si te digo lo que me costó viajar, te sorprendes”, aseguraba Cristina en el plató de ‘TardeAR’.