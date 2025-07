La seguridad ha sido reforzada en la localidad murciana ante el aumento de la tensión y los actos violentos

El grupo ultra 'Deport Them Now', detrás de los enfrentamientos en Torre Pacheco: piden "una cacería de inmigrantes"

Torre PachecoLa seguridad se ha incrementado en la localidad murciana de Torre Pacheco tras un fin de semana muy complicado en el que se han repetido las acciones violentas y ataques racistas, tras la paliza, la semana pasada, a un hombre de 68 años identificado como Domingo. Ya hay 9 detenidos, seis españoles y tres personas de origen magrebí.

Los últimos detenidos, según informa en el vídeo Mar Magro, son las personas que ayudaron a huir al presunto agresor de Domingo.

'Cacerías', destrozos y altercados en Torre Pacheco

La pasada noche volvió a haber altercados entre un grupo de 50 personas de distintas localidades cercanas, muchos de los cuales acudieron con bates, palos y piedras. Varios de ellos la emprendieron contra todo lo que encontraron, destrozando desde coches a un restaurante kebab. No obstante, la Guardia Civil pudo contenerles para evitar que entraran en el barrio, donde la mayoría de vecinos son magrebíes. Ese era su objetivo, aunque no pudieron acceder.

Imágenes grabadas por vecinos de la zona muestran precisamente cómo fue la llegada de ese grupo que, a la carrera, con la mayoría de los integrantes vestidos de negro, comenzaron a aporrear el citado restaurante kebab.

“Comenzaron a aporrearlo con los palos, a tirar las mesas”, relata un testigo.

Dentro del establecimiento, donde también las cámaras de seguridad del local captaron lo sucedido, el propietario, de origen inmigrante, intentó echar el cierre, pero no logró frenar el asalto.

“La gente iba encapuchada, con cascos…”, expresa otro vecino.

En el interior del local, hubo quien destrozó la caja registradora, mientras otros la emprendían con el inmobiliario, con sillas, adoquines y todo tipo de objetos lanzados por los aires. Así, en cuestión de segundos, destrozaron el establecimiento hasta que se aproximaron efectivos policiales.

“Empezaron a llegar camiones de Policía y ellos se dispersaron y empezaron a correr”, cuenta un testigo ante nuestras cámaras.

De ese modo, finalmente acabaron dispersándose por las calles ante el fuerte despliegue policial, que ha frenado los violentos incidentes en la tercera noche después del campo de batalla en que se ha convertido Torre Pacheco este fin de semana.

El alcalde de Torre Pacheco llama a la tranquilidad

Con toda la atención mediática centrada en la localidad, el alcalde ha llamado ha la tranquilidad y ha lanzado un mensaje dirigido a las personas de fuera de Torre Pacheco: “Que no vengan, que no vengan a cazar a nadie. Que no. Y los otros que se queden en sus casa, que no cojan nada para defenderse”, ha pedido Pedro Ángel Roca.

Por el momento son nueve los detenidos, uno de ellos por el asalto al kebab y dos de ellos por la brutal agresión la pasada semana a Domingo, vecino de la localidad que ahora ha visto como su caso ha detonado toda una espiral de violencia.

“Sobre las dos personas, no son de Torre Pacheco, son personas inmigrantes”, ha confirmado Mariola Guevara, delegada del Gobierno en la Región de Murcia. Los dos encubrieron al presunto agresor, que ya ha sido identificado.

