María Antonia era funcionaria del Instituto Nacional de Seguridad de Badajoz al que se había incorporado hace un año y medio

La Policía Nacional continúa investigando la trágica muerte de María Antonia, una joven de 29 años cuyo cadáver ha sido hallado este jueves en el incendio ocurrido en la vivienda donde residía en la ciudad de Badajoz. Una noticia que ha conmovido a la localidad extremeña, por la corta edad de la víctima y la vida que llevaba.

Los hechos han ocurrido en torno a las 10:00 horas de la mañana, cuando una llamada ha alertado de un incendio en una vivienda ubicada en la avenida de Santa Marina, en la capital pacense. Hasta allí se trasladaron bomberos, policías y servicios sanitarios.

En el interior del inmueble fue hallado el cuerpo sin vida de María Antonia, que vivía desde hace poco tiempo de alquiler en el piso incendiado, tras aprobar recientemente una oposición. La Policía no descarta por el momento ninguna hipótesis y será la autopsia la que determina la causa del fallecimiento.

Amigos y compañeros de trabajo fueron hasta la vivienda incendiada para saber de ella

María Antonia era funcionaria del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en Badajoz, donde se había incorporado hace alrededor de un año y medio después de superar la oposición. La joven remanecía de la localidad pacense de La Haba, tal y como informa ‘La Crónica de Badajoz’.

Los propios compañeros y amigos de María Antonia la echaron en falta esta mañana en el trabajo. Pensaron que se habría quedado dormida, pero tras intentar contactar con ella a través del teléfono y ver que no le llegaban los mensajes de WhatsApp, empezaron a preocuparse.

Tres de ellos fueron hasta su vivienda a la hora del desayuno para ver qué le podría haber pasado, pero cuando llegaron ya estaban allí los bomberos y la policía que comunicaron la terrible noticia, tal y como asegura el citado diario.

La Policía Científica está analizando la vivienda para tratar de esclarecer lo sucedido. Será la autopsia del Insituto de Medicina Legal la que determine la causa exacta de la muerte.