Paola Mariana Lens, de 26 años, desapareció en Palma desde el pasado día 14 de octubre

El consulado ha puesto la información de la que dispone en manos de la Policía, que ha abierto una investigación

Palma de MallorcaLa misteriosa desaparición de la joven argentina de 26 años, Paola Marina Lens ha movilizado a las autoridades de Baleares después de que se perdiese su pista el pasado 14 de octubre en Palma.

Fuentes del consulado de la República Argentina en Palma han informado que se ha dado aviso de la de desaparición de la joven a las autoridades baleares, que están buscándola.

Al parecer, según han avanzado medios de comunicación argentinos y se han hecho eco varios periódicos locales, la joven viajó desde Buenos Aires hasta Palma el pasado 6 de octubre, para ejercer como niñera en una familia alemana. Sin embargo, según han añadido, desde hace siete días su familia no sabe absolutamente nada de ella.

La familia de Paola pide ayuda a las autoridades españolas

La madre de la joven se ha mostrado preocupada por la desaparición de la joven y ha pedido ayuda a las autoridades para encontrarla.

También, a través de las redes sociales, la comunidad argentina en Mallorca ha pedido colaboración y llamar al +5491158232371 en caso de tener información sobre la joven, o bien llamar a la Policía.

Concentración en Palma

Argentinos residentes en Mallorca han convocado una concentración en Palma tras la desaparición de Paola Mariana Lens.

El colectivo, a través de sus redes sociales, ha informado de que la movilización tendrá lugar a las 13.00 horas de este miércoles en el parque de Ses Estacions.

La Policía Nacional, que ha recibido la citada información, ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de la desaparición, han indicado fuentes policiales.

Por el momento no se ha presentado una denuncia policial por la desaparición, ya que para ello la familia, residente en Argentina, debería desplazarse hasta Palma.