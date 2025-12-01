Claudia Barraso 01 DIC 2025 - 18:21h.

Al menos 900 pasajeros tuvieron que ser evacuados en la estación de Calatayud: el tren en el que viajaban sufrió hasta tres averías

Al menos 900 pasajeros que viajaban desde Madrid a Barcelona en uno de los trenes de la línea de Alta Velocidad han quedado paralizados a la altura de Calatayud, Zaragoza, debido a la avería de un tren que ha terminado afectando a otras dos líneas de la compañía Ouigo, las cuales han sido canceladas.

Los pasajeros tuvieron que ser evacuados del convoy que quedó parado. Otro tren fue el encargado de continuar el trayecto. Fue enviado a primera hora de la tarde después de que hayan quedado ‘atrapados’ durante un largo rato a la altura de Calatayud, en Zaragoza. La avería del tren no es algo que haya sucedido de un momento a otro, sino que estaba dando problemas desde el comienzo del trayecto.

En Atocha, desde donde salió el tren, se detectó la primera incidencia. La hora de salida esta prevista para las 10:22 de la mañana. Tras detectar un fallo, tuvo que hacer la primera parada. La segunda ocurrió a menos de una hora. El propio maquinista del tren fue quien bajó del vehículo para poder solucionar el mismo el fallo localizado.

No enviaron otro tren hasta pasadas las 16 horas

Sobre las 11:30 de la mañana, tras haber arreglado aparentemente esta segunda incidencia, el tren reanudó el trayecto, para que a tan solo una hora volviese a parar en la estación de la localidad en la que las personas que viajaban en su interior bajasen del tren para subirse en otro. El tren ha permanecido en la estación de la localidad hasta pasada 16 horas, que fue enviado otro tren vacío desde Atocha para recoger a los pasajeros afectados, según ha recogido el medio ’20 minutos’.