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Los desnudos por Inteligencia Artificial de menores no paran de crecer y muchas son las noticias que han salido a la luz en los últimos días. Hay que tener en cuenta que para frenar a tiempo la divulgación de este tipo de imágenes existe la Agencia de Protección de datos que cuenta con un mecanismo que, si la víctima lo solicita, puede retirar el contenido de forma inmediata.

La difusión de estas imágenes manipuladas de menores se puede y se debe denunciar. Hay varias vías: la penal, denunciar por daños y perjuicios y otra, aunque más desconocida clave, que consiste en denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Es importante denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos porque para solicitar la retirada urgente de estos contenidos sexuales o violentos publicados en Internet sin consentimiento.

Según datos de la propia Agencia, el 70% de los casos que se denuncian por esta vía se refieren a actos de violencia digital contra mujeres y niñas. Solo en el año 2022 se realizaron 51 intervenciones y en 46 de ellas se consiguió la retirada inmediata de las imágenes

¿Cómo funciona la retirada de imágenes por la Agencia española de Protección de Datos?

Se recibe la denuncia y se contacta con los proveedores para que retiren las imágenes. La mayor complicación llega cuando dichas imágenes proceden de aplicaciones como Whatsapp, ya que si los usuarios no colaboran es muy complicada la retirada de estas imágenes.