La premisa que debemos recordar es que ningún concurso legítimo nos pedirá dinero

La verdad oculta de los sorteos gratis: así recopilan tus datos para construir perfiles comerciales

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Diez autocaravanas en juego en un sorteo gratuito, en el que se podía participar, sin necesidad de comprar nada, y además se daba un cupón de descuento a todo el mundo por el simple hecho de participar. Solo había que hacer clic en el enlace. Este fue un anuncio, detectado en Instagram el pasado mes de marzo, y además utilizaba el logotipo y la estética de Lidl con una fidelidad que exigía fijarse en los detalles para encontrar divergencias.

Sin embargo, la realidad es que solo hacía falta escarbar un poco para encontrar la verdad, ya que las cuentas oficiales del supermercado no mencionaban en ningún momento esta promoción. Era, punto por punto, el ejemplo perfecto de una estafa que ya había circulado meses antes con el mismo cebo.

La Oficina de Seguridad del Internauta, dependiente de INCIBE, describe el engaño. El delincuente genera un perfil nuevo con un nombre "muy similar al original en el que tan sólo variará alguna letra o símbolo". Copia la foto de perfil, replica la descripción y repite algunas de las últimas publicaciones de la cuenta suplantada, lo suficiente para que en un vistazo rápido se dé por buena la equivalencia.

Las víctimas potenciales son de dos tipos. Por un lado, los titulares de las cuentas legítimas suplantadas, cuya reputación queda comprometida sin saberlo, y por el otro, sus seguidores, que reciben una información de forma aparentemente amistosa desde un perfil que creen conocer.

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La cuenta fraudulenta solicita amistad a los seguidores del perfil legítimo y les envía un mensaje privado con una noticia halagadora: han resultado ganadores del sorteo vigente. La redacción es cuidadosa, y se incluyen instrucciones concretas, compartiendo un enlace externo para reclamar el premio. Ese enlace redirige a un formulario o página web fraudulenta que reproduce información del sorteo original y solicita datos personales y de la tarjeta de crédito de la víctima. En algunas variantes también se produce una doble suplantación, extendiendo la operación a otras plataformas.

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También se han visto casos en los que se solicita un cobro directo para poder reclamar, en concepto de gastos de envío, tasas de gestión, comisiones, etc. Este pago se solicita con inmediatez, por aquello de no dejar pensar a las víctimas, y se materializa a través de Bizums o transferencias.

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Las marcas suplantadas

La cadena Lidl no es la primera enseña conocida en verse arrastrada al escaparate fraudulento. También se ha documentado el uso indebido del logotipo de Mercadona para ofrecer un falso sorteo de 729 euros.

La Guardia Civil ha detectado un aumento significativo de una variante que opera principalmente por correo electrónico y redes sociales anunciando al destinatario que es "el ganador de un sorteo" del supermercado al que suele acudir; la fidelización previa desactiva la sospecha antes de que llegue a formularse. El principio que se debe aplicar aquí es tajante: los verdaderos premios son gratuitos. Ninguna promoción legítima exige un pago para hacer efectiva la entrega

Cómo distinguir esta estafa

Las señales en las que debemos fijarnos y que nos permiten desactivar la trampa antes de morder son varias y convergentes:

El perfil que promueve la promoción no cuenta con verificación (el tick azul que en Instagram sí acredita autenticidad institucional, aunque en X funcione ya como marca de suscripción y no de identidad).

(el tick azul que en Instagram sí acredita autenticidad institucional, aunque en X funcione ya como marca de suscripción y no de identidad). No cuenta con bases legales del sorteo, cuando ninguna promoción real puede desarrollarse sin ellas y sin que sean públicas y consultables.

del sorteo, cuando ninguna promoción real puede desarrollarse sin ellas y sin que sean públicas y consultables. La imagen del anuncio contiene errores ortográficos , textos con giros mal traducidos o fotografías con encuadres extraños.

, textos con giros mal traducidos o fotografías con encuadres extraños. Los comentarios de la publicación están cerrados o solo aparecen mensajes positivos de cuentas con actividad sospechosa.

están cerrados o solo aparecen mensajes positivos de cuentas con actividad sospechosa. El enlace redirige a una URL genérica o levemente alterada respecto al dominio oficial de la marca.

o levemente alterada respecto al dominio oficial de la marca. El mensaje transmite una urgencia impostada, afirmando que el premio caduca en horas o que hay que confirmar la aceptación inmediatamente, buscando así eliminar el margen de reflexión.

Qué hacer si has caído en la trampa

La respuesta se articula en cuatro movimientos ordenados:

Bloquear la cuenta impostora para dificultar que siga contactando con más víctimas Denunciar el perfil ante la propia red social a través de sus mecanismos internos Advertir a los propios contactos por si reciben la solicitud, documentar todo mediante capturas de pantalla Presentar denuncia ante Guardia Civil o Policía Nacional aportando el material. Si se han facilitado datos bancarios o realizado algún pago, el contacto inmediato con la entidad bancaria es imprescindible para bloquear tarjetas y revocar operaciones.

Existe además una vía institucional gratuita a la que acudir, el teléfono 017, la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, orienta a víctimas de fraudes digitales en tiempo real.