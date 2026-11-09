La Guardia Civil ha localizado a un migrante en los ejes de un camión en Ceuta cuando iba a cruzar en un buque de pasajeros el Estrecho

La llegada de inmigrantes irregulares este año supera las de 2025 aun sin contar la crisis de Ceuta

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CeutaLa Guardia Civil de Ceuta ha localizado este lunes a un migrante que se había escondido en los ejes de un camión que se disponía a embarcar en uno de los buques de pasajeros que enlaza la ciudad con el puerto de Algeciras (Cádiz).

La intervención se ha producido a primeras horas de esta mañana cuando el propio conductor del camión alertó a los agentes del instituto armado de que había escuchado golpes momentos antes de acceder al control de embarque de vehículos.

Se trata de una de las personas que permanecen en la ciudad desde finales de julio

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, los agentes inspeccionaron los bajos del vehículo y localizaron a un migrante -varón y adulto- que se había escondido en los ejes del camión aprovechando un descuido del conductor.

El migrante, a pesar del riesgo de esta acción para su propia integridad física, fue sacado del habitáculo donde estaba y entregado a la Policía Nacional.

Se trata de una de las personas que permanecen en la ciudad desde finales de julio cuando se produjo la entrada masiva.