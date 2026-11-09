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Sociedad

Rescatados 578 migrantes a bordo de cinco cayucos que intentaban llegar a Canarias

Cayuco en el muelle de La Restinga en la isla de El Hierro.
Cayuco en el muelle de La Restinga en la isla de El Hierro.. EFE
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Salvamento Marítimo ha rescatado a 578 personas a bordo de cinco cayucos en El Hierro, Tenerife y Gran Canaria, en un conteo que abarca desde la pasada medianoche, según los primeros recuentos facilitados a EFE por los servicios de emergencia.

En Tenerife, la Salvamar Alpheratz ha acompañado hasta el muelle de Los Cristianos a una embarcación con 74 ocupantes y, en Gran Canaria, la Guardamar Urania ha trasladado al puerto de Arguineguín a otras 170 personas, entre ellas 14 mujeres y dos menores.

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En El Hierro, se han producido durante la madrugada y primeras horas de la mañana tres rescates con un total de 334 personas. Dos de esos cayucos con 78 y 35 personas han sido conducidos hasta muelle de La Restinga y el tercero con 221 ocupantes ha sido acompañado hasta el puerto de La Estaca.

Por el momento, no hay más datos sobre las personas que iban a bordo de esas embarcaciones y su estado de salud. 

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