Renfe ofrece la descarga de un justificante en PDF a los usuarios de Cercanías Madrid, afectados por cualquier incidencia

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La huelga de maquinistas de Renfe que afecta este martes a miles de usuarios de los servicios de Cercanías y Rodalies está provocando retrasos y cancelaciones. Si tienes que llegar a tu trabajo y necesitas un justificante lo puedes descargar desde la web oficial de la empresa ferroviaria. Aquí te explicamos cómo hacerlo. Es fácil y rápido.

Renfe dispone de una plataforma específica que permite descargar directamente un documento en formato PDF a los viajeros afectados por la huelga impulsada por el sindicato de maquinistas Semaf.

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El justificante estará disponible en caso de que se haya registrado una incidencia en tu viaje en Cercanías Madrid, en los últimos siete días. El documento contiene un texto predefinido en el que se hace referencia a lo ocurrido y la fecha, que deberás seleccionar. Hecho esto, solo te quedará descargar el pdf.

En la sección, encontrarás el justificante por el retraso que ha provocado una alteración del servicio de varias líneas o de aquellas en que se han visto afectados varios trenes. Renfe advierte de que si necesitas un justificante de una incidencia que no aparezca para la descarga en esta página, "deberás dirigirte a los canales habituales en nuestras taquillas y puntos de atención al cliente".

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Este sistema de justificante solo está disponible para las incidencias en Cercanías Madrid. Los usuarios de Rodalies y de otros servicios ferroviarios de Renfe deberán consultar los canales de atención al cliente correspondientes para obtener un documento que puedas mostrar en tu empresa si estás afectado por la huelga.