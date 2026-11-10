La maquinista del Iryo alertó a sus pasajeros del peligro de descarga eléctrica en el accidente de Urda: "¡No salgan del tren!"

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UrdaCasi dos semanas después del fatal accidente ferroviario de Urda que ha dejado 69 muertos y decenas de heridos, se siguen conociendo novedades de los minutos después de que el AVE chocase contra el Iryo. Según ha podido conocer el periódico 'El Mundo', tan solo unos minutos después de que se produjese el brutal choque la maquinista del tren Iryo avisó de la caída de la catenaria a los pasajeros y les pidió que no salieran del convoy.

Gracias a las cajas negras se ha podido conocer que la maquinista del tren Iryo advirtió de la gravedad de la situación pocos minutos después del accidente ocurrido en Urda. Según ha publicado 'El Mundo', a las 8:59 horas comunicó al centro de control que había cables de la catenaria sobre las vías y pidió a los pasajeros que permanecieran "dentro del tren".

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La alerta de la maquinista a los pasajeros

"Veo cable de catenaria en la vía", alertó la conductora durante una llamada telefónica, según recoge el periódico. Justo después, la maquinista del Iryo pidió a los viajeros que no abandonaran los vagones, ante el posible peligro de sufrir "una descarga eléctrica".

Según la información publicada por 'El Mundo', el centro de control de Iryo solicitó a Atocha que cortara urgentemente la tensión eléctrica y detuviera la circulación de los trenes por la vía cercana. Esta petición volvió a realizarse a las 9:03 horas, después de confirmar tanto el choque como la presencia de cables caídos.

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Finalmente, a las 9:12 horas, Adif ordenó interrumpir la circulación ferroviaria. Una vez descartado el peligro eléctrico, se indicó a la conductora que realizara una comprobación externa del convoy.

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La cronología del accidente

El tren había salido de Madrid-Puerta de Atocha a las 7.54 horas con 147 pasajeros a bordo, mientras que el AVE 2080 de Renfe partió seis minutos después en dirección a Sevilla con 397 viajeros. A las 8.31 horas, una avería informática provocó la caída del sistema de señalización LZB en un tramo de 63 kilómetros y varios trenes quedaron detenidos de forma automática.

Cinco minutos después de la incidencia, el centro de control autorizó al AVE a reanudar la marcha. El Iryo, por su parte, también recibió instrucciones para continuar, aunque finalmente no pudo hacerlo y permaneció detenido ante una señal de entrada de Urda.

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La secuencia registrada en la caja negra sitúa a las 8.38 horas el momento en el que el Iryo quedó completamente parado. Poco después, la maquinista consiguió establecer comunicación con Atocha y fue informada de la incidencia en la central LZB. Desde el centro de control se le indicó que intentara reiniciar los equipos del tren mediante una comunicación oficial.

La conductora realizó varios intentos para recuperar el funcionamiento del sistema, pero no consiguió restablecerlo. A las 8.50 horas comunicó que las pruebas funcionales seguían sin superarse y desde Iryo solicitaron asistencia al departamento de Mantenimiento. Apenas tres minutos después, el AVE alcanzó al convoy que permanecía detenido.

La caja negra fija con precisión el momento de la colisión: 8.53:12 horas. El AVE impactó contra la parte trasera del Iryo a una velocidad estimada de entre 160 y 200 kilómetros por hora, según las primeras estimaciones de la investigación.

La violencia del choque provocó que el Iryo, que se encontraba detenido, alcanzara de forma súbita los 47 km/h en apenas tres segundos. El convoy quedó completamente desestabilizado y varios de sus coches descarrilaron, incluido el coche 3, que llegó a volcar. Nueve segundos después del impacto, a las 8.53:21, el tren volvió a quedar detenido.

Tras el accidente, la maquinista comunicó al centro de operaciones que había sufrido un impacto por alcance y que ella se encontraba bien, aunque no conseguía localizar al jefe de tripulantes. En los minutos siguientes continuó intentando establecer contacto con él mientras desde la cabina comprobaba el estado del convoy y de los pasajeros.

Los nuevos datos de la caja negra aportan así una reconstrucción más precisa de los instantes previos al accidente y ponen el foco en la cadena de comunicaciones entre la maquinista y el centro de control durante los minutos en los que el Iryo permaneció detenido en la vía.

El tren Iryo pasó una revisión integral dos días antes del siniestro

El tren Iryo 6076, accidentado en Urda (Toledo) tras ser embestido por un tren AVE, había pasado una revisión integral dos días antes, incluidos los sistemas de señalización, han informado a EFE fuentes de Iryo.

La compañía asegura que, hasta el accidente, el servicio 6076 se efectuó "con un material revisado por última vez el 26 de octubre" en el taller de Santa Catalina, en Madrid, una inspección "integral".

Mientras que la investigación judicial, que dirige el Tribunal de Instancia de Orgaz se efectúa bajo secreto de sumario, la técnica, dirigida por la Autoridad Administrativa Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes (AITAT) considera, en su primer informe provisional, que tras la caída del sistema de seguridad LZB, pudo existir una "cadena de averías, instrucciones y actuaciones" que habrían llevado a esa colisión.