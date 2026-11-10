Maldita.es había avisado a la red social hace seis meses de miles de vídeos pedófilos y esta no los retiró

El Gobierno se plantea paralizar TikTok tras la detección de más de 1.000 vídeos pedófilos

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TikTok ha reclamado a la Fundación Maldita.es "de forma completa" la investigación que ha destapado que la plataforma alojaba más de mil vídeos de abuso sexual infantil y más de 20.000 perfiles de potenciales pedófilos sin actuar. Además la red social china ha culpado a Maldita.es de que con "su negativa" les está "impidiendo activamente localizar y eliminar este material".

La multinacional china ha asegurado que mantener su plataforma como un entorno seguro para los usuarios representa su "máxima prioridad" subrayando que el contenido sexualmente explícito con menores (CSAM, por sus siglas en inglés) se encuentra "categóricamente prohibido" en el servicio. En este sentido, han explicado que la empresa ha desplegado tecnologías de detección avanzadas y mecanismos de cumplimiento para identificar y eliminar de forma contundente este tipo de publicaciones de la red social.

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Desde la Fundación de verificación de datos han recordado a TikTok que hace seis meses ya habían detectado "1.300 pederastas en la plataforma" y "no fue capaz de localizar siquiera las denuncias que habíamos hecho a través de los canales oficiales de su plataforma, así que le entregamos TODA nuestra base de datos. Seis meses después hemos encontrado 26.000 más. ¿Qué hizo TikTok con la información que le dimos?", ha respondido Maldita.es.

Desde la empresa tecnológica han explicado que una respuesta colectiva resulta "vital" frente a estas infracciones, dado que los actores malintencionados han continuado evolucionando de forma constante sus métodos con el objetivo de esquivar los controles y evadir las herramientas de supervisión y detección.

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La plataforma, que concentra a millones de usuarios de todo el mundo, ha achacado que al no disponer de esos "hallazgos" publicados por Maldita.es "obstaculiza" la presentación de informes ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de reiterar que sigue "dando apoyo a las autoridades pertinentes".

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Desde la Fundación periodística critican a TikTok por su inacción y cuestionan "¿qué le puede impedir una organización sin ánimo de lucro con 10 investigadores a una multinacional que factura 8.000 millones de euros sólo en Europa, Reino Unido y Latinoamérica?":