Cuatro personas, entre ellas dos menores de 11 y de 14 años, han muerto ahogadas en una playa de Oliva, Valencia

Los fallecidos son dos menores de 11 y 14 años, una mujer de 52 y un hombre del que no se conoce la edad

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ValenciaCuatro personas han muerto por ahogamiento a última hora del sábado, dos de ellas menores de 11 y 14 años, en un playa Aigua Morta de Oliva (Valencia), según han informado este domingo fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Según las fuentes, sobre las 10:05 horas de ayer el CICU recibió un aviso por ahogamiento en la citada playa de Oliva y hasta el lugar se desplazó un SAMU, que confirmo el fallecimiento de cuatro personas.

Dos hombres han sido trasladados con síntomas de ahogamiento hasta el Hospital de Gandía

Los fallecidos son dos menores de 11 y 14 años, una mujer de 52 y un hombre del que no se conoce la edad.

Además, dos hombres de 46 años fueron trasladados con síntomas de ahogamiento hasta el Hospital de Gandía (Valencia).