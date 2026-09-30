El futbolista, una promesa del City en su día, murió a los 32 años solo dos meses después de ser padre por tercera vez.

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Courtney Meppen-Walter tuvo un futuro prometedor pero un accidente mortal en el que iba bebido trastocó para siempre su vida. Ahora, la muerte le ha llegado con solo 32 años -no se han dado detalles de las circunstancias de la misma- solo dos meses después de ser padre por tercera vez. "Nos entristece profundamente enterarnos del fallecimiento de la exjugadora Courtney Meppen-Walter, a la edad de 32 años", rezaba un comunicado del Bury.

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Formado en las categorías inferiores del Manchester City, donde llegó a ser considerado una de las promesas del fútbol inglés. Su progresión le llevó hasta la selección sub-18 de Inglaterra, de la que fue capitán, pero su carrera quedó marcada por un grave episodio ocurrido en 2012. Un episodio que marcaría su vida para siempre.

El entonces jugador del Manchester City fue condenado a 16 meses de prisión después de provocar un accidente de tráfico en Mánchester en el que murieron dos personas. Kulwant Singh, de 32 años, y su hermana Ravel Kaur, de 37, fallecieron en el lugar de los hechos después de que el vehículo conducido por Meppen-Walter chocara a gran velocidad contra su coche. Iba bebido.

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El Manchester City prescindió de Courtney Meppen-Walter en 2013, tras ser condenado a 16 meses de prisión por causar dos muertes mediante una conducción temeraria y quedó en libertad después de cumplir aproximadamente la mitad de la pena.

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Courtney Meppen-Walter fichó por el Carlisle United después de salir de prisión y militó durante dos temporadas en el equipo de Cumbria. Posteriormente pasó por las filas del Ashton United, Stockport County, Glossop North End, Chorley, AFC Telford United, Radcliffe, Guiseley, Nantwich Town, Bury y Stalybridge Celtic.

En 2019, mientras jugaba para el Chorley, Meppen-Walter fue inhabilitado para conducir durante 22 meses tras ser sorprendido conduciendo bajo los efectos del alcohol. "Sé lo que probablemente estén pensando ustedes y lo que piensa todo el mundo. Seguramente me llamarán de todo, y me lo merezco. Sencillamente, siento vergüenza", declaró Meppen-Walter ante el tribunal.

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"Courtney Meppen-Walter dejó una huella imborrable en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerlo y, aunque lamentablemente vivió momentos oscuros —que nunca eludió—, el Courtney que conocíamos irradiaba positividad e inspiración; expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos los que lo conocieron en estos momentos de profunda tristeza", declaró Jon Gold, presidente del Nantwich.

El Bury prescindió de los servicios de Meppen-Walter en el verano de 2025, tras su cesión al Stalybridge Celtic.

¿Superó alguna vez Meppen la angustia de su accidente y su responsabilidad? Es una pregunta que queda ahora en el aire.