Buscan al autor del tiroteo y de la explosión en la que ha muerto un policía y cierran todos los accesos y salidas a Oviedo

Un policía muerto, otro amputado y una menor herida en un tiroteo y en una explosión en Oviedo: buscan al autor de los hechos

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OviedoLa Policía Nacional ha bloqueado todos los accesos a Oviedo para localizar al hombre que presuntamente ha disparado a una mujer y ha dejado una mochila con un artefacto explosivo cuya detonación ha causado la muerte de un subinspector de Guías Caninos y herido grave a un agente del TEDAX.

Esta operación está causando grandes retenciones en todas las entradas a la ciudad. El presunto autor del tiroteo registrado este martes en Oviedo y propietario de la mochila con explosivos que ha provocado la muerte de un agente de la Policía Nacional y herido de gravedad a otro cuenta con múltiples antecedentes por delincuencia común.

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Un hombre calvo de unos 65 años

Fuentes policiales consultadas por EFE han considerado que el perfil del presunto autor descartaría una motivación de corte terrorista.

Los taxistas de Oviedo recibieron esta mañana a las 9.53 horas el siguiente aviso: "¿Alguno recogió esta mañana sobre las 07.30 horas de la mañana a un señor de unos 65 años, calvo con albornoz de cuadros en la zona de Rafael Urrusti? Póngase en contacto inmediato con central".

Tiroteo y explosión

La mujer, que se encuentra fuera de peligro, ha sido trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde también está siendo atendido el agente del TEDAX herido, al que se le ha tenido que amputar una pierna.

Según ha explicado a los medios en el lugar de los hechos el portavoz de la Policía Nacional, Pedro Aguado, a primera hora de este martes se ha recibido una llamada que alertaba de un supuesto conflicto vecinal en el que se habían producido disparos. Los agentes desplazados al lugar han encontrado a una mujer herida por impactos de arma de fuego, que ha sido evacuada al hospital.

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El presunto autor de los disparos, que continúa sin ser localizado, habría dejado una mochila con un posible artefacto explosivo en el rellano de la vivienda. Ante esta situación, la Policía ha movilizado a unidades de Guías Caninos con perros especializados en la detección de explosivos y a especialistas del TEDAX.

La explosión que ha acabado con la vida del agente

Los agentes han sacado la mochila a la calle para evitar que los vecinos corriesen peligro y el artefacto ha explosionado cuando estaba siendo manipulado, según ha relatado Aguado. La detonación ha provocado el fallecimiento del subinspector y ha dejado gravemente herido al especialista en desactivación de explosivos.

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La operación continúa abierta para localizar al sospechoso y recabar información sobre lo ocurrido, con la participación de todas las brigadas operativas de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.