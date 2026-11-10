Un enfrentamiento entre familias en Oviedo desencadenaba un tiroteo y una explosión que ha provocado la muerte de un policía y heridas graves a otro.

Juan José Rodríguez, el policía muerto en la explosión de Oviedo, subinspector de Guías Caninos, se iba a jubilar en un mes

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Eran las 7.30. Un enfrentamiento entre familias en Oviedo desencadenaba un tiroteo en el que resultaba herida una menor de 17 años. Al parecer, los agentes acudieron a la zona tras recibir un aviso de que un hombre había disparado a la joven. La adolescente fue atendida en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), a donde trataba de trasladarla su padre cuando la Policía ha llegado al inmueble. En el portal, los agentes localizaron una mochila que contenía un artefacto. Lo han sacado a la calle para evitar riesgos para la gente, pero que ha terminado explotando.

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La explosión ha provocado la muerte de Juan José, policía, que se iba a jubilar en un mes. Su perro Deny, un pastor alemán de tres años de la Policía Nacional, también ha muerto por la explosión. Según el diario La Vanguardia, la mochila disponía de un activador a distancia, lo que indica que Manuel lo habría activado en cuanto vio acercarse al policía. El supuesto asesino se ha dado a la fuga en un coche azul. Tiene 61 años y múltiples antecedentes. Su pareja ya ha sido detenida.

Otro agente de los Tedax, la unidad especializada en la desactivación de artefactos, y que había trabajado en el País Vasco en tiempos de ETA, también ha resultado gravemente herido con lesiones que le han hecho perder una pierna. Un fuerte operativo se ha desplegado en la zona, donde se busca al presunto autor del tiroteo, quien también habría colocado la mochila que ha explotado. La Policía Nacional ha bloqueado todos los accesos a Oviedo.

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El agente herido ha perdido una pierna tras la explosión

JUPOL expresa su profundo dolor y consternación por el fallecimiento del agente. El sindicato traslada sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros del agente fallecido, compartiendo el dolor de toda la familia policial ante una pérdida irreparable.

Asimismo, JUPOL permanece muy pendiente de la evolución del segundo agente herido, perteneciente a la unidad TEDAX, que continúa en estado muy grave y al que, como consecuencia de las lesiones sufridas en la explosión, han tenido que amputarle una pierna. "Desde el sindicato trasladamos toda nuestra fuerza y apoyo al compañero y a sus familiares en estos momentos extraordinariamente difíciles", indican.