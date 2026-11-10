Un inspector de la Policía Nacional explica cómo ocurrió la explosión de la mochila bomba

Un policía muerto, otro amputado y una menor herida en un tiroteo y en una explosión en Oviedo: buscan al autor de los hechos

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Alerta máxima en Oviedo tras la muerte de un subinspector de la unidad de Guías Caninos y otro agente de TEDAX, herido muy grave tras la explosión de una mochila que contenía un artefacto explosivo. El inspector de la Policía Nacional Pedro Aguado ha explicado el operativo desplegado después de un aviso por un conflicto familiar en la localidad de en Villafría. Los agentes movieron la mochila para sacarla del edificio y poner a salvo a los vecinos.

Aguado ha relatado que se desplazaron al lugar "a primera hora de la mañana, sobre las nueve, nueve y algo", después de recibir una llamada de que supuestamente había un conflicto vecinal y que se habían producido disparos", según el testimonio que recoge La Nueva España.

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A su llegada los agentes auxiliaron a una menor de 17 años, que presentaba herida de arma de fuego y posteriormente fue trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde permanece ingresada grave.

El presunto autor de la agresión había huido del lugar, que sigue sin localizar, a pesar del amplio dispositivo desplegado por toda la ciudad de Oviedo, que ha sido cerrada. El hombre, en su escapada había dejado una mochila, que podía contener un artefacto explosivo, "en el rellano de la vivienda", según ha contado el inspector.

Ante esta posibilidad se movilizaron guías caninos especializados en la detección de explosivos y efectivos de la unidad TEDAX. La explosión de la mochila que mató al subinspector y ha provocado la imputación de una pierna a especialista en explosivos, ocurrió al sacarla del rellano para evitar que los vecinos corrieran peligro. "Lo sacaron a la calle y, cuando lo estaban manipulando, hubo una explosión", ha contado este mando de la Policía Nacional al medio asturiano.

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La Policía no ha conseguido localizar al presunto autor del tiroteo y propietario de la mochila con explosivos, pero sí lo ha identificado. Se trata de un hombre con múltiples antecedentes por delincuencia común.

Las autoridades han desplegado un amplio dispositivo para detenerlo y mantienen patrullas por toda la ciudad, que permanece cerrada para evitar que escape el sospechoso.