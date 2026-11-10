La Policía busca al hombre que disparó a una mujer y colocó un artefacto por el que murió un agente en Oviedo

Un policía muerto, otro amputado y una menor herida en un tiroteo y en una explosión en Oviedo: buscan al autor de los hechos

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OviedoUn policía nacional, subinspector de Guías Caninos ha fallecido y otro agente perteneciente a los TEDAX ha resultado herido de gravedad y ha sufrido la amputación de una pierna, tras la explosión de un artefacto en el barrio de Otero, en Oviedo.

Según la información facilitada por el sindicato policial JUPOL, los agentes acudieron a una vivienda tras recibir un aviso relacionado con una joven que habría sido tiroteada y cuyo padre intentaba trasladarla al hospital. A su llegada al inmueble, los policías localizaron una mochila en el portal que contenía un artefacto explosivo, que terminó detonando y provocando las gravísimas consecuencias para los policías.

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El agente herido ha perdido una pierna tras la explosión

JUPOL expresa su profundo dolor y consternación por el fallecimiento del agente. El sindicato traslada sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros del agente fallecido, compartiendo el dolor de toda la familia policial ante una pérdida irreparable.

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Asimismo, JUPOL permanece muy pendiente de la evolución del segundo agente herido, perteneciente a la unidad TEDAX, que continúa en estado muy grave y al que, como consecuencia de las lesiones sufridas en la explosión, han tenido que amputarle una pierna. "Desde el sindicato trasladamos toda nuestra fuerza y apoyo al compañero y a sus familiares en estos momentos extraordinariamente difíciles", indican.

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El artefacto explosivo en el rellano de la vivienda

Ahora, la Policía Nacional trata de localizar al autor del tiroteo y de haber colocado una mochila con un artefacto explosivo que acabó con la vida este martes por la mañana del subinspector de la Policía.

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La mujer, que está fuera de peligro, está siendo atendida en el Hospital Central de Asturias, donde también han trasladado en estado grave al agente del TEDAX herido al que se ha tenido que amputar una pierna.

Según ha explicado a los medios en el lugar del suceso el portavoz de la Policía Nacional, Pedro Aguado, a primera hora de la mañana de este martes se ha recibido una llamada "por un supuesto conflicto vecinal y se habían producido disparos". Una vez trasladados los agentes al lugar han atendido a una persona, una mujer que estaba herida por impactos de arma de fuego, que ha sido trasladada al HUCA.

Posteriormente el presunto autor de los disparos habría dejado en su huida una mochila "con un lo que podía ser un posible artefacto explosivo en el rellano de la vivienda".

Explotó en la calle

"Por eso hemos trasladado, hemos alertado a las unidades de guías caninos con perros especializados en la localización de explosivos y unidades del TEDAX y el grupo de desactivación de explosivos. Al sacarlo para que no peligrase si había algo para que los vecinos no corriesen peligro, lo sacaron a la calle y cuando lo estaba manipulando, pues se ha producido una explosión. Esa explosión ha dado como fatal resultado el fallecimiento de un compañero, de un subinspector de guías caninos y un TEDAX herido", ha explicado Pedro Aguado.

La operación sigue abierta y la Policía trata de localizar al supuesto autor y recabar datos. Están todas las brigadas operativas de las que dispone la jefatura superior de Asturias.