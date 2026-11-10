Los agentes habrían acudido hasta el barrio Villafría de Oviedo al registrarse un tiroteo en el que ha resultado herida una menor de 17 años

El policía muerto en la explosión de Oviedo, un subinspector de Guías Caninos al que habría alcanzado el artefacto en plena calle

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OviedoUn policía ha muerto y otro ha resultado gravemente herido tras registrarse una explosión en el barrio de Villafría en Oviedo. Al parecer, los agentes acudieron a la zona tras recibir un aviso de que un hombre había disparado a una menor de 17 años. Según la información facilitada por el sindicato policial JUPOL, los agentes acudieron a una vivienda tras recibir un aviso relacionado con una joven que habría sido tiroteada y cuyo padre intentaba trasladarla al hospital. A su llegada al inmueble, los policías localizaron una mochila en el portal que contenía un artefacto explosivo, que terminó detonando y provocando las gravísimas consecuencias para los policías.

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Al llegar al barrio de Villafría de Oviedo, "se localizó una mochila sospechosa en el portal del edificio donde se produjeron los hechos, motivando la inmediata movilización del equipo de desactivación de explosivos (TEDAX). Nada más personarse los efectivos para intervenir sobre el bulto, el artefacto explosionó, dejando a varios agentes heridos", detallan desde 'La Voz de Asturias'. Por su parte, 'Cadena SER' ha podido conocer que la mochila se encontraba en uno de los buzones del portal. Ahora, la Policía trata de localizar al autor del tiroteo y de haber colocado una mochila con un artefacto explosivo que acabó con la vida de un subinspector de la Policía.

Dos agentes muertos y una menor herida en el tiroteo

Según se ha podido conocer, en el tiroteo habría resultado herida una menor de 17 años que ha sido trasladada hasta el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El suceso habría ocurrido a primera hora de la mañana en la calle Rafael R. Urrusti. Según ha avanzado la Televisión del Principado de Asturias (TPA), pasadas las 7:00 horas se habría producido un tiroteo, y a las 9:00 horas se ha escuchado una explosión en uno de los portales de la calle Rafael Urrusti.

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JUPOL expresa su profundo dolor y consternación por el fallecimiento del agente. El sindicato traslada sus más sinceras condolencias a los familiares, amigos y compañeros del agente fallecido, compartiendo el dolor de toda la familia policial ante una pérdida irreparable.

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El segundo agente

Asimismo, JUPOL ha permanecido muy pendiente de la evolución del segundo agente herido, perteneciente a la unidad TEDAX, que ha ingresado en estado muy grave en el hospital y que como consecuencia de las lesiones sufridas en la explosión, han tenido que amputarle una pierna. "Desde el sindicato trasladamos toda nuestra fuerza y apoyo al compañero y a sus familiares en estos momentos extraordinariamente difíciles", indicaban.

Buscan al autor: un hombre calvo de más de 60 años

La operación policial sigue abierta y la Policía trata de localizar al supuesto autor y recabar datos. Están todas las brigadas operativas de las que dispone la jefatura superior de Asturias.

La Policía Nacional ha bloqueado todos los accesos a Oviedo para localizar al hombre. Esta operación está causando grandes retenciones en todas las entradas a la ciudad.

Los taxistas de Oviedo recibieron esta mañana a las 9.53 horas el siguiente aviso: "¿Alguno recogió esta mañana sobre las 07.30 horas de la mañana a un señor de unos 65 años, calvo con albornoz de cuadros en la zona de Rafael Urrusti? Póngase en contacto inmediato con central". La operación continúa abierta para localizar al sospechoso y recabar información sobre lo ocurrido, con la participación de todas las brigadas operativas de la Jefatura Superior de Policía de Asturias.