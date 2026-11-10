Los jueces piden al jugador Santi Mina que prepare su entrada en prisión por abuso sexual

El auto da igualmente traslado a la acusación particular para que se posicione sobre la forma de abono de la responsabilidad civil de 25.000 euros.

El Supremo confirma 4 años de cárcel para el futbolista Santi Mina por abuso sexual a una mujer

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La Sección Tercera de la Audiencia de Almería ha requerido a la defensa de futbolista Santi Mina que en plazo de diez días presente sus alegaciones sobre la ejecución de la pena de 4 años de cárcel por un delito de abuso sexual ocurrido en 2017 declarada firme por el Tribunal Supremo.

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Según consta en el auto dictado por el tribunal almeriense, los magistrados otorgan a la representación procesal del condenado este margen para que "efectúe en un mismo escrito" las alegaciones relativas a la ejecución de su castigo. Al superar la condena los dos años de prisión, la suspensión ordinaria resulta inviable, por lo que el siguiente paso judicial, una vez consumido este trámite, será dictar un mandamiento para el ingreso voluntario del jugador en el centro penitenciario que elija.

La Audiencia de Almería exige al futbolista gallego que se pronuncie sobre el cumplimiento de la "prohibición de aproximación a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con él por cualquier medio, durante un período de 12 años". Lanza además un apercibimiento a Santi Mina y le advierte de que puede "incurrir en delito de quebrantamiento de condena en caso de incumplimiento" de estas restricciones.

El auto da igualmente traslado a la acusación particular para que se posicione sobre la forma de abono de la responsabilidad civil de 25.000 euros impuesta al jugador en concepto de daño moral. Asimismo, la resolución judicial declara firme la sentencia absolutoria dictada respecto al también futbolista David Goldar.

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Este proceso de ejecución se abre después de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ratificara el pasado septiembre la condena a Mina por abusar sexualmente de una mujer en la madrugada del 16 de junio de 2017 en una furgoneta estacionada en las proximidades de una discoteca de Mojácar (Almería).

El Alto Tribunal desestimó íntegramente los veintinueve motivos del recurso de casación de la defensa y señaló que el acusado actuó "aprovechado el espacio angosto y extraño" para la víctima, "que él tapaba la única salida y ella se encontraba en estado de shock".

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La sentencia del Supremo subrayó que existió una primera agresión "sorpresiva, que ya por sí evidencia falta de consentimiento", a la que siguió una segunda efectuada expresamente "a pesar de la ausencia de consentimiento de la víctima".

Los magistrados rechazaron la existencia de cualquier tipo de error sobre la voluntad de la mujer y que el hecho de que el deportista detuviera su acción cuando la joven se lo exigió "acredita el momento en que finalizó la actuación y explica que el Tribunal descartara la utilización de violencia o intimidación; no establece que la víctima hubiera consentido previamente ni que el acusado creyera que lo hacía".

La resolución ha precisado que la mujer "presenta sintomatología ansiosa y depresiva grave relacionada con los hechos, habiendo resultado muy afectada su vida cotidiana, sufriendo trastorno de estrés postraumático crónico".

El Supremo también desestimó el recurso interpuesto por la representación de la víctima, que solicitaba condenar al jugador a ocho años de cárcel por un delito de agresión sexual. Los magistrados rechazaron dicha pretensión al constatar que el relato de la primera instancia no describía que Mina hubiera utilizado "violencia con función instrumental" para doblegar la voluntad de la joven.

Así fueron los hechos

Todo ocurrió el 16 de junio de 2017 sobre las 04:30 horas. Santi Mina, que por entonces militaba en Valencia, entró en su furgoneta, que estaba aparcada cerca de la discoteca Mandala de Mojácar. En el vehículo viajaban y pernoctaban tres amigos y uno de ellos, Goldar, estaba manteniendo relaciones sexuales con la víctima.

En ese momento, Mina, vistiendo "únicamente calzoncillos" y con "ánimo libidinoso", se dirigió a la chica, que se había sentado sorprendida, y le dijo: "Mira, chica, tú me gustas mucho y creo que deberíamos hacer algo". Ella se negó y le preguntó a Goldar si "lo habían planeado". Tras ignorar la propuesta, el jugador introdujo sin consentimiento su pene desnudo y erecto en su boca sin preguntar.

La joven reaccionó y le empujó, pero el futbolista la tiró hacia atrás en la cama y le introdujo los dedos de la mano derecha en la vagina. Momentos después, al ver que acudía a la fuerza para mantener las relaciones sexuales, Mina pidió disculpas a la chica y esta se marchó en gran estado de ansiedad, según el relato de los hechos de la sentencia.

Coherencia de la víctima e incoherencia de Mina

Los jueces subrayan que frente a la coherencia del relato de la víctima, el acusado "en su primera declaración negó de forma categórica haber tocado siquiera a la víctima" y sólo cuando al encontrar ADN suyo en la cavidad vaginal, "se ve obligado a modificar su versión de los hechos y reconocer que existió penetración vaginal".

Mina justificó la presencia de ADN en la vagina de la mujer en que "estuvieron tocándose por todas partes del cuerpo", pero los jueces no dan credibilidad a su relato, estiman que el jugador mintió. La víctima, tras el abuso sexual, presentó lesiones extragenitales y en la actualidad presenta un trastorno de estrés postraumático crónico, recogido por los informes forenses.

La condena de cuatro años de cárcel a Santi Mina por un delito de abuso sexual es el último de los episodios de la cara negra del fútbol. El de Vigo no es el único jugador que se ha enfrentado a penas de este tipo por delitos similares, en esta lista también se encuentran Robinho o Adam Johnson.

Robinho

Robinho, exjugador del Real Madrid, Manchester City o AC Milan, fue condenado a nueve años de prisión y una multa de 60.000 euros tras ser acusado de violar en grupo a una joven albanesa en una discoteca de Milán. Además, fue acusado de desviar voluntariamente las investigaciones en el caso. El brasileño no ha estado en Europa desde que salió la sentencia y no ha cumplido condena, a pesar de reclamarle la Justicia. Actualmente se encuentra sin equipo.

Ched Evans

Ched Evans, exjugador del Sheffield United FC, fue condenado a cinco años de prisión por violar a una joven cuando militaba en el conjunto de Yorkshire del Sur. Del total de pena de cárcel, el futbolista solo cumplió dos años.

Adam Johnson

Adam Johnson, campeón de la Premier League con el Manchester City y exjugador de Sunderland o Watford, fue condenado a seis años de cárcel por abusos sexuales a una menor de 15 años. El futbolista, entonces, tenía 27. Estuvo tres años en prisión y desde entonces no ha vuelto a fichar por ningún equipo.

Jonathan Fabbro

Jonathan Fabbro, exjugador de Boca Juniors y River Plate, fue condenado a 14 años de prisión en 2019 por abusar sexualmente de su sobrina y ahijada entre 2015 y 2017, cuando la menor tenía 13 años. El futbolista fue detenido en 2017 y extraditado a Argentina desde Paraguay en mayo del 2018.

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Braulio Nóbrega

Braulio Nóbrega, exdelantero del Atlético de Madrid y el Real Zaragoza, fue condenado en junio de 2012 a multas que ascendían a 12.600 euros por dos delitos de abuso sexual, dos faltas por vejaciones y uno de lesiones a cuatro mujeres.

Caso Arandina

Carlos Cuadrado, Víctor Rodríguez y Raúl Calvo, jugadores del Arandina, fueron condenados en 2019 por la agresión sexual a una adolescente de 15 años. La primera sentencia era de 38 años de cárcel, con un máximo de 20, pero el caso dio un giro en 2020: uno de los condenados quedó absuelto por el Tribunal Superior de Justicia de CyL y los otros dos vieron reducida su condena a dos años de prisión, al considerar que hubo abusos y no agresión a la joven.

Caso Villanovense y Ceuta

José Antonio Espín y Álvaro González, dos jugadores del Villanovense, y Daniel Muñoz, jugador del Ceuta B, fueron condenados en diciembre del año pasado por abusar sexualmente y vejar a una mujer. El delito se produjo en 2018. Los dos primeros fueron condenados a seis meses de cárcel y el tercero a un año de prisión. Asimismo, se les prohibió acercarse a la víctima y comunicarse con ella.